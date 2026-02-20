唱歌變調尋仇 新店莽漢持刀刺傷兩女當場被逮

新北市吳姓工人到新店唱歌，與鄰桌客人衝突後，返家帶雙刀尋仇，找上女服務生洩憤，刺傷兩人，警方到場壓制逮人（見圖）。（警方提供，記者吳仁捷翻攝）

新北市新店區今天凌晨驚傳吳姓工人到中央路一間卡拉OK店唱歌，酒後與鄰桌男子口角，吳嫌倖然返家後，取兩把工作用美工刀回到現場，在客人已離去之後，吳嫌轉與魏姓女服務生起衝突，林姓女服務生上前勸架，未料吳嫌情緒失控，持刀割傷魏女下巴、左手指，警方到場壓制逮人，將吳嫌依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦嚴逞懲。

新北市警察局今天凌晨1時許獲報，新店區中央路一間卡拉OK店驚傳持刀傷人，警方快打部隊趕抵，發現54歲犯嫌吳男持刀刺傷47歲魏姓女服務生及59歲林姓女服務生，先將魏、林兩女送醫，其中魏女臉部下巴遭刺傷、林女右手拇指遭割傷。

請繼續往下閱讀...

警方先將魏女、林女送醫救治，當場逮捕吳嫌，吳嫌辯稱人不舒服也送醫，吳嫌與2名被害人完成包紮，幸均無大礙，今天凌晨3時30分陸續帶回碧潭所製作筆錄，將犯嫌吳男依殺人未遂、傷害等罪嫌，移請台北地檢署偵辦。

警方調查，吳嫌於今日零時30分許到該處飲酒，與鄰桌不明男子口角後，吳嫌心生不滿離去，返家取出工作用美工刀，再返回店內尋仇，但不明男子早已離去，酒醉吳嫌又與店內魏姓女服務員口角爭執，一旁林姓女服務員上前勸架，未料吳嫌情緒失控，掏出美工刀割傷魏女下巴，林女勸架時右手拇指也遭割傷。

新北市吳姓工人到新店唱歌，與鄰桌客人衝突後，返家帶雙刀（見圖）尋仇，找上女服務生洩憤，刺傷兩人，警方壓制逮捕。（警方提供，記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法