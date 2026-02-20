為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    慟！苗栗市中苗里模範里長邱信雄車禍重傷 初三宣告不治

    2026/02/20 10:12 記者蔡政珉／苗栗報導
    慟！苗栗縣苗栗市中苗里模範里長邱信雄（圖中）車禍重傷，初三宣告不治。（取自苗栗市公所臉書）

    慟！苗栗縣苗栗市中苗里模範里長邱信雄（圖中）車禍重傷，初三宣告不治。（取自苗栗市公所臉書）

    突來噩耗！苗栗縣苗栗市中苗里長邱信雄，平時樂善好施、熱心服務民眾，但邱信雄於農曆年前、2月6日傍晚5點遭遇車禍，頭部受創後送醫，轉送台中市醫院後治療，但昨（19）日不幸逝世。苗栗市長余文忠早上9點多接受本報訪問時表示，正趕往福祿壽園區捻香致意，年後恢復上班後將為邱信雄爭取褒忠狀。

    余文忠也表示，邱信雄擔任里長職務已5屆，自第2屆起選舉皆為同額競選，對里上的付出，獲得里民高度認同，享壽81歲。

    余文忠說，據他所知邱信雄向來有晨起散步、運動習慣，不料年前發生憾事，當時他前往衛福部立苗栗醫院探視時，邱信雄已經半昏迷；余文忠也說，邱信雄家族經營水電材料批發，邱信雄也常做善事，他記得邱信雄參加多屆里長競選，大部分都同額競選，也代表邱信雄對里民服務深獲肯定。

    邱信雄在地方深獲人和，社區服務不遺餘力，也曾當選模範里長；地方說，邱信雄於年前辦理感恩餐會，宴請所有鄰長里民和志工，未料發生意外。余文忠也提到，邱信雄自2屆起已連續15年認養全里120盞路燈，對里內事務，盡心盡力，且為人熱心好施，在地方上享有盛譽。

    余文忠指出，邱信雄平時衣著樸素、老實忠厚，他發生車禍前原在里民處泡茶，得知有人捐獻桌子給里內土地公廟便趕往接收，不幸於過馬路時與車輛碰撞，他認為屬於因公，將會全力增取褒揚令。

