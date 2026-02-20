為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    辱妻紋眉造孽、狠摔兒PS5！苗栗男「儒家辯詞」難挽心碎妻判離獲准

    2026/02/20 09:17 記者蔡政珉／苗栗報導
    中國籍配偶小芸（化名）控訴丈夫阿霆（化名）會酒後摔門，還因為她紋眉挨罵「造孽」、「會有業報」。苗栗地院法官近期審理後，認為婚姻已無回復希望，判准離婚，且兩名子女的權利義務行使均由女方主導。（情境照）

    中國籍配偶小芸（化名）與丈夫阿霆（化名）婚後搬至台灣居住，但小芸控訴，阿霆稍有不順便會酒後摔門，令其處於壓力中，且小芸紋眉竟被罵「造孽」、「會有業報」，並舉許多生活瑣事盼法官准許離婚請求，苗栗地院法官近期審理後，認為婚姻已無回復希望，判准離婚，且兩名子女的權利義務行使均由女方主導。

    小芸稱，他於婚後積極賺錢養家並擔任高階主管；阿霆則於2020年遭裁員後不積極再就業，她也曾為顧及丈夫顏面，捐款超過60萬元助阿霆參與地方事務，但阿霆卻染上酗酒惡習且常摔門、發火；小芸也說，她因紋眉竟被阿霆羞辱是「造孽」、「會有業報」，且阿霆脾氣火爆，還曾摔壞小孩心愛的PS5遊戲機。

    阿霆則說，喝藥酒目的為緩解頸椎骨刺疼痛，並非酗酒；責罵小芸紋眉則基於「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷」的儒家傳統觀念，當下才碎念小芸不應帶給小孩不良示範等情緒性話語；與小芸分房則為「給彼此冷靜空間」，他更強調，雙方在去年仍全家赴日旅遊，感情並未破裂，不同意離婚。

    兩人子女則稱，「爸爸喝酒容易生氣、情緒失控、用力摔東西、摔爆打火機」、「媽媽應已無法忍受，同意媽媽離婚」。

    法官審理後認為，兩人婚姻已生破綻而無回復之希望，參考社工訪視報告，小芸經濟狀況良好、親職能力充足，判准兩人離婚，由小芸擔任主要照顧者。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

