左營蓮潭市集初三驚魂 男子疑遭訕笑潑汽油嚇人

陳姓男子（中）遭警方依公共危險罪送辦。（民眾提供）

新春期間，高雄左營蓮潭路市集人潮眾多，昨（19）日晚卻發生一起糾紛，51歲陳姓男子疑遭人訕笑，竟對路人潑灑少量汽油混入洗衣精的液體，幸好無人受傷，全案依公共危險罪送辦。

民眾昨（19）日晚在社群平台「脆」（Threads），貼出一段左營蓮潭路市集的衝突影片，詢問發生什麼事？一名網友回覆說「我們好好的走，他突然攔我們說我們罵他瘋子，然後就潑我們汽油」；另有網友說，「今天也有遇到那個光頭神經病，直接問我爸說『罵我肖欸是安餒』，還拿著手上的洗衣桶，打開蓋子走過來，繼續跳針」。

左營分局左營派出所於昨晚9點獲報，指蓮潭路市集發生糾紛，立即趕赴現場處理。經查是一名男子對路人潑灑少量汽油混入洗衣精的液體，經現場民衆制止即逃離，無人受傷，也無人提告。

警方調閱沿線監視器畫面，鎖定51歲的陳嫌涉案，隨後到他的住處將他帶回偵辦。警方指出，陳嫌疑遭人訕笑，返家拿取之前曾誤持洗衣精桶去加油的桶子，想拿出來嚇人，並未有點燃或傷人之意，現場也未造成其他危害，全案依違反刑法公共危險罪，移請橋頭地方檢察署偵辦。

警方呼籲，過年期間市集人潮眾多，任何危害公共安全之行為均屬違法，民眾切勿因一時不理智行為而觸法。

洗衣精桶有少量汽油混入洗衣精。（民眾提供）

