為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新北瑞芳一家疑一氧化碳中毒 9人送醫

    2026/02/20 08:43 記者吳昇儒／新北報導
    瑞芳地區傳出一家9口疑似一氧化碳中毒送醫，送醫救治後已無大礙。（記者吳昇儒攝）

    瑞芳地區傳出一家9口疑似一氧化碳中毒送醫，送醫救治後已無大礙。（記者吳昇儒攝）

    新北市消防局今日凌晨1時許接獲瑞芳地區民眾報案指稱，自己與家人身體不適。消防局立刻轉報警方，會同救護人員趕往現場查看。警、消抵達時，發現有兩名黃姓少年出現暈眩情形，初步查看疑因屋內使用熱水器未保持通風，造成一氧化碳濃度升高釀禍。救護人員將昏迷2人緊急送醫，另7名家人也一同預防性送醫，所幸無人員傷亡。

    新北市消防局獲報後，轉請瑞芳分局派員前往協助，一同前往報案人位於三爪仔坑路的家中。警、消抵達時，發現家中兩名16、18歲黃姓少年出現暈眩情形，另74歲祖父、65歲祖母等7人，尚未出現身體不適狀況。

    消防隊員初步研判，疑因一家9口洗澡使用熱水器時，未保持通風，導致屋內一氧化碳濃度升高導致兩名少年昏迷；第一時間將2人送往衛福部基隆醫院，醫治後已恢復意識、血壓生理反應正常，無生命危險。

    另為安全起見，也請祖父、母等7人一同前往醫院檢查，確認血壓生理反應正常後，9人均已安全返家。轄區消防分隊也將派員前往黃家，透過儀器釐清，是否為一氧化碳中毒。

    據悉，該屋平日僅有祖父、母居住，因春節過年期間，兩名兒子帶著家人一同回到瑞芳老家團圓，短時間內9人輪流洗澡，加上熱水器裝於屋內又沒安裝強制排氣，推測因此導致一氧化碳濃度升高釀禍。

    新北市消防局第六大隊指出，在家中使用燃氣熱水器時，務必養成「開啟一扇窗」通風習慣，以防範一氧化碳中毒的危害。老舊公寓一定要特別留意熱水器安裝的地點及管路的安全性，另可至大賣場、網路商店購買合格的一氧化碳警報器裝設才能避免中毒事件發生。

    此外，為強化防範一氧化碳中毒宣導效果，消防同仁將不定期會同防宣義消防宣，配合里長至民眾家中進行居家訪視，如有發現一氧化碳中毒潛勢，會立即協助民眾排除居家一氧化碳中毒危險因子，為避免一氧化碳中毒憾事發生，安裝燃氣熱水器應找合格熱水器承裝業者，將家中熱水器改為強制排氣型以杜絕後患。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播