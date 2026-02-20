新北瑞芳一家疑一氧化碳中毒 9人送醫

瑞芳地區傳出一家9口疑似一氧化碳中毒送醫，送醫救治後已無大礙。（記者吳昇儒攝）

新北市消防局今日凌晨1時許接獲瑞芳地區民眾報案指稱，自己與家人身體不適。消防局立刻轉報警方，會同救護人員趕往現場查看。警、消抵達時，發現有兩名黃姓少年出現暈眩情形，初步查看疑因屋內使用熱水器未保持通風，造成一氧化碳濃度升高釀禍。救護人員將昏迷2人緊急送醫，另7名家人也一同預防性送醫，所幸無人員傷亡。

新北市消防局獲報後，轉請瑞芳分局派員前往協助，一同前往報案人位於三爪仔坑路的家中。警、消抵達時，發現家中兩名16、18歲黃姓少年出現暈眩情形，另74歲祖父、65歲祖母等7人，尚未出現身體不適狀況。

消防隊員初步研判，疑因一家9口洗澡使用熱水器時，未保持通風，導致屋內一氧化碳濃度升高導致兩名少年昏迷；第一時間將2人送往衛福部基隆醫院，醫治後已恢復意識、血壓生理反應正常，無生命危險。

另為安全起見，也請祖父、母等7人一同前往醫院檢查，確認血壓生理反應正常後，9人均已安全返家。轄區消防分隊也將派員前往黃家，透過儀器釐清，是否為一氧化碳中毒。

據悉，該屋平日僅有祖父、母居住，因春節過年期間，兩名兒子帶著家人一同回到瑞芳老家團圓，短時間內9人輪流洗澡，加上熱水器裝於屋內又沒安裝強制排氣，推測因此導致一氧化碳濃度升高釀禍。

新北市消防局第六大隊指出，在家中使用燃氣熱水器時，務必養成「開啟一扇窗」通風習慣，以防範一氧化碳中毒的危害。老舊公寓一定要特別留意熱水器安裝的地點及管路的安全性，另可至大賣場、網路商店購買合格的一氧化碳警報器裝設才能避免中毒事件發生。

此外，為強化防範一氧化碳中毒宣導效果，消防同仁將不定期會同防宣義消防宣，配合里長至民眾家中進行居家訪視，如有發現一氧化碳中毒潛勢，會立即協助民眾排除居家一氧化碳中毒危險因子，為避免一氧化碳中毒憾事發生，安裝燃氣熱水器應找合格熱水器承裝業者，將家中熱水器改為強制排氣型以杜絕後患。

