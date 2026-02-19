網紅「勾惡」控連千毅侵害隱私官司2連勝 民事求償2百萬法官判賠3萬

網紅勾惡（左）控告連千毅侵害隱私官司，民事求償2百萬元，一審法官判賠3萬元。（資料照）

網紅「勾起你心中的惡」（勾惡）陳昱瑋，不滿直播主連千毅在網路上公布他的個資，損害個人隱私權，提起刑事附帶民事訴訟。刑事部分，宜蘭地院去年8月判連千毅有期徒刑2月確定，民事方面，勾惡求償200萬元，法官最近判連男應給付3萬元。

勾惡戴著小丑面具，以挖掘時事、嘲諷時政闖出名號，與連千毅網路戰火延燒多時，最終對簿公堂。勾惡先前羞辱連千毅為「千億龜」挨告，被判拘役50日、賠償10萬元，後來勾惡指控連千毅在直播時，稱他為貴婦「舔鮑」，提告恐嚇及誹謗罪，連獲不起訴反控勾惡誣告，檢方認定罪嫌不足也做出不起訴處分。

之後，勾惡因被連千毅揭露全名與相關個資，提告違反個資法，當時連男涉及他案在宜蘭監獄服刑，去年3月被宜蘭地檢署起訴，刑事部分同年8月由宜蘭地院審結，判刑2月，可易科6萬元罰金，連男未上訴。

民事方面，勾惡主張連千毅2022年4月在「蘭庭精品」粉絲專頁，揭露他的本名、畢業學校、職業，損害個人隱私權，讓人心生恐懼，求償200萬元精神慰撫金。連千毅直指此案刑事判決倒果為因，他被檢察官起訴，許多酸民會去網路留言攻擊法務人員，所以法官不敢判無罪，另勾惡民事請求數額不公道，聲明駁回原告之訴。

承審法官依照此案刑事判決內容，連千毅侵害勾惡隱私權，造成當事人精神上痛苦，勾惡請求賠償精神慰撫金於法有據，審酌連男侵權行為手段、方式、造成傷害及其程度，請求精神慰撫金以3萬元為妥適，其餘之訴駁回。可上訴。

