被通緝失聯逾7年 家屬聲請死亡宣告一審駁回 二審改判理由出爐

43歲陳姓男子因案被通緝失聯逾7年後，陳父向法院聲請死亡宣告，一審法官認為陳男為脫免刑事制裁而刻意逃匿的可能性高，駁回陳父聲請，經提出抗告後，二審合議庭認為死亡宣告制度旨在終結失蹤人法律關係長期處於不確定狀態，若行方不明已逾法定期間，即有裁定宣告失蹤人死亡的必要，故撤銷原裁定，准予陳父聲請。

陳父主張，他的兒子2018年6月17日凌晨牽著電動滑板車，最後行經高雄市溪洲大橋附近失蹤，此後音訊全無，親友透過各種管道尋覓均無所獲，迄今已逾7年，故依法聲請死亡宣告。

屏東地院法官發現陳男因妨害性自主案件判刑定讞，發監執行不到，檢方於2018年8月9日發布通緝，陳男刻意逃匿的可能高，屬於有目的性的離去，且年僅43歲，生存蓋然性極高，聲請死亡宣告，於法不合，應予駁回。

陳父不服，提起抗告，他說，兒子被通緝，留在家中的汽車沒辦法處理，家人若開兒子的車出去，很常被警察攔檢，希望法院能准予死亡宣告，讓家人能處理兒子的車子及金融、保險等諸多問題。

二審合議庭認為，刑事通緝與行蹤不明、音訊全無屬2獨立事項，若陳男於死亡宣告確定後再度現身，仍可依法撤銷死亡宣告，並回復原有權利義務及法律責任，死亡宣告並非使人免除刑事責任的手段，陳男失蹤迄今均無任何就醫或出境紀錄，堪認陳男係屬生死不明狀態，依法廢棄原裁定，准予陳男死亡宣告。全案還可再抗告。

