為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    別讓祝融陪過年！北市消防局：出門前這幾個小動作成防範火警關鍵

    2026/02/19 14:37 記者姚岳宏／台北報導
    消防局提醒，春節出門前應做好居家防火安全檢核。（記者姚岳宏翻攝）

    消防局提醒，春節出門前應做好居家防火安全檢核。（記者姚岳宏翻攝）

    農曆春節期間家家戶戶團圓，許多民眾攜家帶眷返鄉探親，甚至外出旅遊，連續數日未返家，住家呈現「空城」狀態。台北市消防局提醒，長時間外出前若未確實做好居家安全巡檢，住家在無人看顧情形下，用電或瓦斯設備一旦發生異常，極易釀成火災事故，後果不容輕忽，民眾務必提高警覺。

    消防局表示，外出返鄉或出遊前，應落實出遠門「居家安全總巡檢」，包含關閉瓦斯總開關、確認爐具、熱水器及各項電器等設備已停止使用，並拔除非必要電器插頭，避免電器長時間待機、電線老舊或過載造成過熱，引發火災事故。

    同時，民眾應於出門前整理家中環境，避免在廚房、電器周邊、陽台或樓梯間堆積紙箱、衣物等易燃雜物，不僅增加起火風險，也可能阻礙火災發生時的逃生與救災動線，若需長時間外出，可事先請鄰居或親友協助留意住家狀況，發現異狀即時通報，降低意外發生後擴大的風險；同時應確認門窗關妥，防範宵小闖空門或惡意縱火。

    消防局呼籲，春節期間外出前，務必把握「電源關、瓦斯關、雜物清、有人顧」四大原則，出門前多一分巡檢，返家後多一分安心，才能真正平安歡度新年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播