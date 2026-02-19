別讓祝融陪過年！北市消防局：出門前這幾個小動作成防範火警關鍵

消防局提醒，春節出門前應做好居家防火安全檢核。（記者姚岳宏翻攝）

農曆春節期間家家戶戶團圓，許多民眾攜家帶眷返鄉探親，甚至外出旅遊，連續數日未返家，住家呈現「空城」狀態。台北市消防局提醒，長時間外出前若未確實做好居家安全巡檢，住家在無人看顧情形下，用電或瓦斯設備一旦發生異常，極易釀成火災事故，後果不容輕忽，民眾務必提高警覺。

消防局表示，外出返鄉或出遊前，應落實出遠門「居家安全總巡檢」，包含關閉瓦斯總開關、確認爐具、熱水器及各項電器等設備已停止使用，並拔除非必要電器插頭，避免電器長時間待機、電線老舊或過載造成過熱，引發火災事故。

請繼續往下閱讀...

同時，民眾應於出門前整理家中環境，避免在廚房、電器周邊、陽台或樓梯間堆積紙箱、衣物等易燃雜物，不僅增加起火風險，也可能阻礙火災發生時的逃生與救災動線，若需長時間外出，可事先請鄰居或親友協助留意住家狀況，發現異狀即時通報，降低意外發生後擴大的風險；同時應確認門窗關妥，防範宵小闖空門或惡意縱火。

消防局呼籲，春節期間外出前，務必把握「電源關、瓦斯關、雜物清、有人顧」四大原則，出門前多一分巡檢，返家後多一分安心，才能真正平安歡度新年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法