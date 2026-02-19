基隆警察勤務繁重加給 謝國樑：今年辦追加預算

謝國樑（右二）受訪時承諾警察勤務繁重加給，將編列追加預算。（基隆市政府提供）

北北基桃生活圈中唯基隆市警察沒有首都勤務繁重加給，導致人才流失，行政院在年前核定調高警察人員警勤加給，縣市政府警察局納入勤務繁重加成適用範圍，基隆市議長童子瑋說，在北北基桃生活圈中基隆的警員不再「矮人一截」。市長謝國樑今天表示樂觀其成，會在今年追加（減）預算是編列預算。

行政院在農曆年前核定調高警察的警勤加給，基隆市爭取多時，警比照六都發給勤務繁重加給，議長童子瑋獲悉後表示，他去年持續向警政署、行政院等爭取基隆員警也應該發繁重加給才公平，終於在農曆年前有好消息，在北北基桃生活圈中基隆的基層警員不再「矮人一截」。

市長謝國樑今天前往基隆市2間兒少安置機構慰問第一線工作人員與受安置兒少時，被問到調整警察勤務繁重加給一事，他表示樂見這項政策通過，市府會在下個會期追加（減）預算中編列。有關警察的福利，市議會和市政府都非常努力爭取，完成這項政策。

謝國樑今天前往主恩兒童之家與大光兒少之家，逐一致贈結合創意與祝福的「Horse發生」一元開運紅包，象徵新的一年「好事發生」，並準備裝滿零食的禮包與孩子分享，也感謝機構師長長期以來無微不至的照顧與陪伴，為孩子打造安全穩定的成長環境。

市政府表示，目前基隆設有2間兒少安置機構，針對因家庭變故或困境經專業評估有安置需求之兒少，提供生活照顧、課業輔導及心理支持等多元服務，協助孩子穩定生活、重建自信。

基隆市長國樑探視兒少安置機構的小朋友。（基隆市政府提供）

