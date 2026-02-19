大年初三生憾事！ 嘉市1名街友先後遭4名街友圍毆致死

嘉市火車站前站地下道張姓街友遭另4名街友毆打致死，警方到場採證。（讀者提供）

今天大年初三，嘉義市火車站前站地下道出口發生憾事，一名張姓街友因與其他街友發生糾紛，先被吳姓街友踢傷後，後來又被2男1女共3名街友徒手毆打，今上午10時左右張男被發現時已明顯死亡，警方將行兇的4名街友依傷害致死罪嫌送辦。

警方調查，今天凌晨2時許，張男（62歲）與吳姓街友（60歲）發生糾紛，張男被吳男用腳踢了數下，早上8時左右，張男又與邱姓（40歲）、陳姓（58歲）及林姓（女，47歲）共3名街友發生糾紛，過程中，張男被3名街友徒手毆打，導致倒臥在地。

今上午10時19分，陳男與林女在火車站前站地下道靠近3號出口處，發現張男已無呼吸，且身體僵硬，隨即報案。

警方獲報進行調查，先在車站廣場逮獲行兇的吳男、邱男，並帶回陳男與林女共4人偵訊；吳男等人供稱，因張男撿取他們的回收物，因而引起糾紛爭吵，警訊後依傷害致死罪嫌將4人送辦。

嘉市火車站前站地下道發生街友遭其他街友毆打致死憾事。（記者丁偉杰攝）

警方查獲行兇的4名街友帶回派出所，訊後依傷害致死罪送辦。（記者丁偉杰攝）

