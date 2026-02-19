為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    南方澳池碧宮香油錢春節兩度遭竊 信徒盼神明「顯靈」......警迅速逮到賊

    2026/02/19 13:31 記者江志雄／宜蘭報導
    南方澳池碧宮正德堂的香油錢，大年初一及初二兩度遭竊，損失5000多元。（圖由警方提供）

    南方澳池碧宮正德堂的香油錢，大年初一及初二兩度遭竊，損失5000多元。（圖由警方提供）

    宜蘭縣南方澳池碧宮正德堂的香油錢，在大年初一及初二兩度遭竊，信眾聞訊後到廟祈求神明「顯靈」，讓嫌犯現形。警方獲報後迅速查獲涉嫌行竊的46歲夏姓男子到案，依竊盜罪函送宜蘭地檢署偵辦。

    南方澳池碧宮是屏東縣小琉球移民發起建造，主祀池府千歲，池碧宮後方的正德堂奉祀正德元帥。正德堂的正德元帥殿捐獻箱，在大年初一（17日）深夜11點37分、大年初二上午11點19分，二度遭竊賊入侵行竊，共損失5000多元。

    信徒在社群平台貼文說，第一偷2月17日深夜得手，第二偷18日2刷，案發後到場關心，看著（正德）元帥神尊，心裡默默跟祂說：「元帥，您要趕緊顯靈把人抓到，不要讓信徒的愛心被糟蹋，話才說完沒多久，元帥就『結案』了」，文中補上「正德元帥顯靈，不到12小時抓到，這件事真的靈驗到起雞皮疙瘩」。

    蘇澳警分局今天（19日）指出，警方接獲報案後成立專案小組，發現池碧宮正德元帥殿捐獻箱鑰匙被破壞，香油錢不翼而飛，調閱監視器畫面，鎖定夏姓男子涉案，循線將他追緝到案，夏男對犯行坦承不諱，供稱5000多元贓款已全數花用。

    據了解，夏男是南方澳人，沒有固定工作，疑因過年沒錢花用鋌而走險。警方表示，春節連續假期，南方澳人潮絡繹不絕，轄區警員將加強治安維護，讓大家過好年。

    南方澳池碧宮正德堂捐獻箱內的香油錢不翼而飛。（圖由警方提供）

    南方澳池碧宮正德堂捐獻箱內的香油錢不翼而飛。（圖由警方提供）

    捐獻箱鑰匙被破壞。（圖由警方提供）

    捐獻箱鑰匙被破壞。（圖由警方提供）

    南方澳池碧宮正德堂香油錢竊案，監視器拍下嫌犯身影。（圖由警方提供）

    南方澳池碧宮正德堂香油錢竊案，監視器拍下嫌犯身影。（圖由警方提供）

