    男搭霸王車拒付小黃車資 竟罵髒話逃逸

    2026/02/19 13:15 記者楊心慧／台北報導
    男乘客以多種理由推託付款，隨後趁隙逃逸，下車時甚至對司機飆罵髒話。（圖擷取自linweichung2002的Threads影片）

    新北市三重警分局今早6時許接獲報案，指乘客搭乘計程車卻拒付車資，1名男性乘客抵達目的地後，以多種理由推託付款，隨後趁隙逃逸，下車時甚至對司機飆罵髒話，司機損失車資新台幣240元，全案將積極追查到案，依詐欺罪函送新北地檢署偵辦。

    根據司機的行車紀錄器畫面顯示，男乘客要下車，但司機認為應要等警察來處理完車資才能下車，不然男乘客跑了怎麼辦？男乘客反問：「我為什麼會跑？」司機說，若要回家拿錢可以，要留下手機，否則男乘客又稱自己沒錢，說詞反覆。男乘客稱手機有個資不能留下，隨即罵了髒話就下車。

    三重警分局指出，男性乘客約今早6時許搭乘計程車抵達目的地後，以多種理由推託付款，使司機損失車資新台幣240元，員警獲報後立即受理案件，並依規定以詐欺案受理偵辦，隨即調閱周邊監視器畫面，積極釐清涉案男子身分及行蹤，持續追查通知到案說明。

    警方提醒，民眾搭乘計程車應依約支付車資，切勿心存僥倖，以身試法，對於任何侵害他人財產權益之行為，警方均將依法究辦，以維護社會秩序與駕駛權益。

