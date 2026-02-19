百萬名車彰化毒駕？接連肇逃引擎蓋都掀開 撞上派出所階梯起火

洪姓男子第一撞先在溪湖撞上前方停等紅燈的自小客車。（民眾提供）

彰化縣昨天（18日）大年初二傍晚發生疑似毒駕事件，33歲洪姓男子駕駛百萬名車，先後溪湖、埔心肇事逃逸，連引擎蓋都撞到掀開還繼續開，一路開到員林市萬年派出所，撞上派出所階梯還起火燃燒，值班員警拿滅火器滅火，洪男經毒品檢驗，有毒品反應，因精神極度不穩定，送往彰化醫院就醫。

警方表示，洪男昨天傍晚4時許，獨自駕駛奧迪黑色自小客車，先在台19線溪湖鎮彰水路2段，撞上前方停等紅燈的自小客車，立刻逃逸；接著再於埔心鄉中正路、正義路口撞上停放路邊的自小客車，這次撞到引擎蓋都掀了起來，再度肇事逃逸。

洪男向警方供稱，因為他2度肇事逃逸，想要向警方報案，因此不顧引擎蓋掀起來，還一路開車到員林市員林大道2段的萬年派出所，卻又撞上萬年所前的階梯，讓百萬名車都起火燃燒，員警立即拿出滅火器滅火。

警方指出，由於洪男精神狀況非常不穩定，由萬年派出所員警依法保護管束，送往彰化醫院就醫觀察，經過警方毒品快篩檢驗，有毒品反應。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

