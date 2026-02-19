民眾忙過年、走春更要注意失智長者 桃園警協助多人返家團圓

大園警方送葛姓老婦（右）平安返家。（圖由警方提供）

春節連假期間，民眾忙著過年或走春，更要格外注意家中有失智狀況的長者，桃園市觀音區80歲葛姓老婦昨天（18日）晚間獨自外出散步卻迷路，靠大園警方過濾近百筆戶役政系統資料，才確認身分送她返家。

葛姓老婦昨晚外出散步，因失智症發作而迷路，大園警分局觀音分駐所警員陳楷勛、石凱文18日深夜11點多獲報後，外出尋找，幸運在大觀路、成功路口發現她，緊急將她帶回分駐所安置；老婦一邊補充溫水，一邊告知員警她的姓名，但她失智症發作，不會寫字也無法提供其他資料，員警只好調出同音的姓名一一比對，才順利查出身分並聯絡上她的家人，後由警方駕車送她返家。

昨天晚間另有洪姓民眾前往蘆竹警分局南崁派出所報案，請警方協尋他的失智症母親，警方說，68歲洪母當天下午跟著家人到五福宮拜拜，卻因人潮眾多走散後，就與家人失聯，家人到處尋找未果，只好報警求助，警方調閱監視器、四處查訪都未發現，經過一晚後，還好熱心民眾發現洪母坐在電動代步車上、待著社區旁，一臉無助，警方趕忙前往關心，確認是洪母後，緊急通知洪姓民眾前來帶他返家，結束一場虛驚。

另，楊梅警分局楊梅派出所16日凌晨5點多獲報59歲吳姓男子獨自外出後不知去向，緊急派員在大平郵局的ATM旁找到他，才讓他的家人放下心中大石。

