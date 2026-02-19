為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    民眾忙過年、走春更要注意失智長者 桃園警協助多人返家團圓

    2026/02/19 12:16 記者周敏鴻／桃園報導
    大園警方送葛姓老婦（右）平安返家。（圖由警方提供）

    大園警方送葛姓老婦（右）平安返家。（圖由警方提供）

    春節連假期間，民眾忙著過年或走春，更要格外注意家中有失智狀況的長者，桃園市觀音區80歲葛姓老婦昨天（18日）晚間獨自外出散步卻迷路，靠大園警方過濾近百筆戶役政系統資料，才確認身分送她返家。

    葛姓老婦昨晚外出散步，因失智症發作而迷路，大園警分局觀音分駐所警員陳楷勛、石凱文18日深夜11點多獲報後，外出尋找，幸運在大觀路、成功路口發現她，緊急將她帶回分駐所安置；老婦一邊補充溫水，一邊告知員警她的姓名，但她失智症發作，不會寫字也無法提供其他資料，員警只好調出同音的姓名一一比對，才順利查出身分並聯絡上她的家人，後由警方駕車送她返家。

    昨天晚間另有洪姓民眾前往蘆竹警分局南崁派出所報案，請警方協尋他的失智症母親，警方說，68歲洪母當天下午跟著家人到五福宮拜拜，卻因人潮眾多走散後，就與家人失聯，家人到處尋找未果，只好報警求助，警方調閱監視器、四處查訪都未發現，經過一晚後，還好熱心民眾發現洪母坐在電動代步車上、待著社區旁，一臉無助，警方趕忙前往關心，確認是洪母後，緊急通知洪姓民眾前來帶他返家，結束一場虛驚。

    另，楊梅警分局楊梅派出所16日凌晨5點多獲報59歲吳姓男子獨自外出後不知去向，緊急派員在大平郵局的ATM旁找到他，才讓他的家人放下心中大石。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播