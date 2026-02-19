為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    車門反鎖受困1歲童疑意識模糊 警火速救人

    2026/02/19 11:58 記者蔡文居／台南報導
    為避免發生危險，員警當下獲家屬同意，執行破窗作業救人。（圖由歸仁分局提供）

    為避免發生危險，員警當下獲家屬同意，執行破窗作業救人。（圖由歸仁分局提供）

    新春期間，不少家長帶著小朋友到台南奇美博物館踏青、走春。台南奇美博物館停車場發生有幼童受困車內，警方接報火速趕抵救人，發現車內幼童疑似意識模糊，為避免發生危險，經與家屬溝通後，果斷破窗，順利將幼童救出，家屬感激萬分。

    南市警歸仁警分局表示，案發當天為大年初一（17日）下午2點多，盧姓家長停車準備將車上物品卸下時，疑似車鑰匙未隨身攜帶，致車門自動上鎖，並將坐在副駕駛座後面安全座椅上未滿1歲的男童反鎖在車內。因當時天氣炎熱且車內沒冷氣，家屬在旁急得像熱鍋上螞蟻。擔服巡邏勤務的文賢派出所警員吳季涓及張雯倩當天獲報110通報後，駕巡邏車沿途鳴警笛趕赴奇美博物館，只花了3到4分鐘就趕到停車場救人。

    警員張雯倩透過車窗目視幼童疑似意識模糊，而且拍窗也未聽聞幼童的聲音。為避免發生危險，員警當下獲家屬同意並選擇離幼童座位最遠的駕駛座窗戶，以警棍及防割手套執行破窗作業後由家屬伸手進去打開車門，順利將該幼童救出。經119救護人員現場檢視及評估後，所幸僅受驚嚇，體徵表現正常無需就醫。

    歸仁警分局提醒，在炎熱天氣下，車內溫度快速上升，極易引發中暑、脫水等危險情況，嚴重者甚至可能危及生命。建議駕駛人離開車輛應隨身攜帶車輛鑰匙、勿讓幼童單獨留在車上或請車商關閉或調整自動上鎖功能，如情況緊急應立即撥打110或119求助，讓專業救援人員協助處理，避免自行破壞車輛，造成車內人員受傷。

    奇美博物館停車場新春期間發生幼童受困車內，警方及救護人員火速趕抵救人。（圖由歸仁分局提供）

    奇美博物館停車場新春期間發生幼童受困車內，警方及救護人員火速趕抵救人。（圖由歸仁分局提供）

