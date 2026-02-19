春節香火鼎盛 林口警設置機動派出所深入竹林山觀音寺

新北市林口警分局在竹林山觀音寺設置「機動派出所」，全方位受理民眾報案。（記者楊心慧翻攝）

為強化春節期間治安與交通維護工作，新北市林口警分局在竹林山觀音寺設置「機動派出所」，全方位受理民眾報案、疏導交通，機動為民服務，提高見警率，有效防堵犯罪，並結合志工宣導防竊、反詐欺等犯罪預防觀念，期能讓民眾安心出門旅遊。

竹林山觀音寺是新北市林口區的著名景點，更是地方文化與信仰中心，平日香客信眾人潮眾多，春節期間更是香火鼎盛，因此特別設置機動派出所，全方位服務誠心祈福的民眾，同時加強周邊安全維護及犯罪預防宣導工作。

請繼續往下閱讀...

林口警分局表示，「機動派出所」配備手提電腦、列印機等相關設備及器材，可於第一時間服務現場民眾，受理各類案件，為民眾節省往返派出所時間，亦可提高見警率，拉近民眾與警方之間的距離。

此外，年節期間，若有全家出遊等相關情形，可透過110報案電話或親自到鄰近派出所向警方申請「舉家外出住居安全維護」服務，讓民眾能安心外出遠遊。

林口警分局長李智源表示，春節期間為能全方位兼顧治安、交通與為民服務，因此主動出擊，深入民眾出遊景點，強化機動性，特別在竹林山觀音寺前設置機動派出所，本次特別購置LED跑馬燈，顯眼閃爍的標誌，讓民眾遠遠就可看見，各項預防犯罪宣導透過文字，傳達民眾眼裡。

現場更備有各類反詐騙宣導資料，兼顧治安、交通防範成效，也能立即受理各類報案，提供最有效最便民的協助與服務，讓民眾在農曆年節期間都能更平安更幸福。

新北市林口警分局在竹林山觀音寺設置「機動派出所」，全方位受理民眾報案。（記者楊心慧翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法