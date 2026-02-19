為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    除夕起失聯倒臥家中3天 三峽警及時挽救一命

    2026/02/19 08:37 記者楊心慧／台北報導
    新北市三峽警分局北大派出所員警聯繫王男家屬到場，待家屬開鎖進屋後，發現王男因身體不適倒臥床上，情況相當危急。（記者楊心慧翻攝）

    農曆春節本應是闔家團圓的時刻，新北市三峽區卻傳出一起驚險救援事件。一名王姓男子在除夕當天失聯，所幸公司主管察覺異狀及時報警，警方迅速到王男家，竟發現王男因身體不適倒臥床上，已經三天未進食，經送醫救治後，成功挽回一命。

    新北市三峽警分局北大派出所於昨（18）日下午4時許接獲報案，一家保全公司簡姓主管發現王男自2月16日除夕起便無法聯繫，電話始終未接，擔心其人身安危。員警獲報後立即前往王男住處查訪，現場多次撥打電話及按門鈴均無回應，情況令人憂心。

    為避免延誤救援時機，員警隨即協助查詢相關資料並聯繫家屬到場，待家屬開鎖進屋後，發現王男因身體不適倒臥床上，已連續三天未進食，手機也因未充電無法對外求助，情況相當危急。警方見狀立即協助將王男送往恩主公醫院急診救治，經醫師緊急處置後已無生命危險。

    家屬對警方積極應變與即時協助深表感謝，直言若再晚一步，後果不堪設想。

    新北市三峽警分局長許再周表示，警方秉持「民眾有難，警察即刻伸援」的精神，對每起報案都不敢大意，第一時間到場查處，才能成功守住寶貴生命。

    三峽警分局也呼籲，春節期間親友互動頻繁，如發現家人或朋友長時間失聯，或疑似身體狀況不佳，務必儘速通報警方或相關單位協助，切勿拖延，以免錯失黃金救援時機，將持續守護民眾安全，讓大家安心過好年。

