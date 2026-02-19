為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    林邊車站夜驚魂！惡男丟汽油彈縱火燒車 還持刀搶劫超商

    2026/02/19 08:30 記者李立法／屏東報導
    蔡男在林邊車站高架橋下丟擲汽油彈燒毀4輛汽車，並到附近的超商砸店搶劫，警方迅速到場將蔡男制伏送辦。（民眾提供）

    蔡男在林邊車站高架橋下丟擲汽油彈燒毀4輛汽車，並到附近的超商砸店搶劫，警方迅速到場將蔡男制伏送辦。（民眾提供）

    一名蔡姓男子昨（18日）晚騎機車到林邊車站高架橋下丟擲汽油彈，燒毀4輛汽車，嚇壞附近民眾，犯案過程全被民眾拍下。蔡男縱火後，還跑到附近的超商砸店，並持刀搶走約7000元，警方據報後，迅速到場將蔡男制伏送辦，所幸未造成人員傷亡。

    大年初二晚上9時許，林邊火車站前還有許多民眾往來，蔡男竟公然手持汽油彈，朝高架橋下停放的汽車丟擲，頓時火光四射，嚇壞不少路過民眾，消防隊據報後，隨即到場滅火，所幸火勢已經熄滅，現場共造成4部自小客車及小貨車受損，幸無人員傷亡。

    蔡男縱火後，接著跑到附近的超商砸店，並持刀搶劫得手約7000元，警方據報後，立即出動快打部隊，迅速到場將蔡男制伏送辦。

    蔡男在林邊車站高架橋下丟擲汽油彈燒毀4輛汽車，並到附近的超商砸店搶劫，警方迅速到場將蔡男制伏送辦。（屏東小鎮資訊粉絲提供）

    蔡男在林邊車站高架橋下丟擲汽油彈燒毀4輛汽車，並到附近的超商砸店搶劫，警方迅速到場將蔡男制伏送辦。（屏東小鎮資訊粉絲提供）

    蔡男在林邊車站高架橋下丟擲汽油彈燒毀4輛汽車，並到附近的超商砸店搶劫，警方迅速到場將蔡男制伏送辦。（民眾提供）

    蔡男在林邊車站高架橋下丟擲汽油彈燒毀4輛汽車，並到附近的超商砸店搶劫，警方迅速到場將蔡男制伏送辦。（民眾提供）

