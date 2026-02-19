女子遭揉搓胸部憤而提告 假釋男一、二審皆勝訴判無罪

李姓男子被控趁女同事未防備之際揉搓其胸部。示意圖。（資料照）

設籍台中市的李姓男子因多次竊盜案件被判有期徒刑，於2018年6月縮短刑期假釋出監，未料卻在2022年8月18日9時許，趁女同事未防備之際揉搓其胸部，女同事不甘受辱報警，檢察官依違反性騷擾防治法提起公訴，新竹地院認為摸奶的證據不足、達不到刑事定罪標準，判李男無罪。案經上訴，高等法院認為補強證據仍不足，駁回上訴。

判決書指出，假釋出獄且保護管束期滿的李男，於2022年8月18日9時許，將其他同事支開，竟趁女同事不注意，用右手觸摸並搓揉她的左胸約3下，女同事心生畏懼、不甘受辱進而報警，檢察官依性騷擾防治法提起公訴。

新竹地院認為，犯罪必須有證據才能認定，不能證明就要判無罪，必須達到「沒有合理懷疑」的程度才能定罪，且不能用推測來補證據不足，若證據還有疑點就不能判有罪。

新竹地院判定，雖然A女從警詢、偵查到法院說法一致，但不能只憑被害人單一指證，需有補強證據，證人同事A證稱李男有「輕拍」女同事胸部，但無法確定時間點，且輕拍胸部與女同事所說「用力搓揉」，程度上有所差異；此外，同事A沒出庭，無法交互詰問，影響證詞可信度，認定警詢筆錄不能當有效補強證據。

新竹地院判李男無罪，檢察官不服判決提起上訴，高等法院認為，李男性騷擾犯行，除女同事單一指述的證據外，無其他積極且具有證據能力的證據佐證，檢察官未提出其他積極證據可資證明李男性騷擾的意圖，因此在經驗法則上仍不足以證明李男確實有涉性騷擾，難認檢方上訴有理由而駁回上訴。

