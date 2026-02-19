酒吧男保證進旅館不亂來卻性侵 二審改輕判獲緩刑

台北市一名酒吧服務生彭姓男子竟趁女客人酒醉，將人帶到旅館性侵，二審改判有期徒刑2年、緩刑5年，並進行200小時義務勞務、接受5場法治教育。示意圖。（資料照）

台北市1名酒吧服務生彭姓男子竟趁女客人酒醉，將人帶到旅館性侵，台北地方法院審理後，認定彭男利用被害人醉酒、身體無力抗拒的狀態強行性交，事後對被害人質問採取冷處理，犯後態度不佳，依強制性交罪判處有期徒刑3年10月。彭男提起上訴，高等法院改判有期徒刑2年、緩刑5年，並進行200小時義務勞務、接受5場法治教育。

判決指出，彭男在某酒吧擔任外場服務生，因而認識常來消費的女子小夢，2024年5月19日晚間，彭男雖休假，得知小夢到店飲酒後，仍在打烊前趕赴酒吧與她碰面，待小夢友人離開後，兩人繼續飲酒至凌晨，但小夢開始嘔吐，原欲搭計程車返家，彭男提議到附近旅館休息，保證不會做任何事，小夢答應入住旅館。

未料進入房間後，彭男不顧小夢意願強行撫摸並褪去其衣物，壓制雙手後性侵得逞，過程中小夢同事因聯繫不上她頻頻來電，她藉此脫身離開旅館，事後小夢傳訊質問彭男「你說不會對我怎樣的」，但彭男已讀不回，小夢進而驗傷報案。

台北地院審理時，彭男否認發生性行為，辯稱是A女主動要求前往旅館，但經查小夢指證、同事證詞與雙方對話紀錄，認定彭男有所犯行，雖然彭男以5萬元達成和解，但始終否認犯行，未見悔意，遂判處有期徒刑3年10月。

彭男針對刑度提起上訴，高等法院認為，二審彭男坦承犯行，已和被害人和解並賠償，且被害人願意給緩刑機會，由於無前科，加上此案與劇烈暴力型性侵不同，沒造成明顯外傷、無激烈暴力手段，屬「情輕法重」，可酌量減刑。

高等法院改判有期徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間向指定政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的的機構或團體，提供200小時的義務勞務，應接受法治教育5場。

