為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    酒吧男保證進旅館不亂來卻性侵 二審改輕判獲緩刑

    2026/02/19 08:43 記者楊心慧／台北報導
    台北市一名酒吧服務生彭姓男子竟趁女客人酒醉，將人帶到旅館性侵，二審改判有期徒刑2年、緩刑5年，並進行200小時義務勞務、接受5場法治教育。示意圖。（資料照）

    台北市一名酒吧服務生彭姓男子竟趁女客人酒醉，將人帶到旅館性侵，二審改判有期徒刑2年、緩刑5年，並進行200小時義務勞務、接受5場法治教育。示意圖。（資料照）

    台北市1名酒吧服務生彭姓男子竟趁女客人酒醉，將人帶到旅館性侵，台北地方法院審理後，認定彭男利用被害人醉酒、身體無力抗拒的狀態強行性交，事後對被害人質問採取冷處理，犯後態度不佳，依強制性交罪判處有期徒刑3年10月。彭男提起上訴，高等法院改判有期徒刑2年、緩刑5年，並進行200小時義務勞務、接受5場法治教育。

    判決指出，彭男在某酒吧擔任外場服務生，因而認識常來消費的女子小夢，2024年5月19日晚間，彭男雖休假，得知小夢到店飲酒後，仍在打烊前趕赴酒吧與她碰面，待小夢友人離開後，兩人繼續飲酒至凌晨，但小夢開始嘔吐，原欲搭計程車返家，彭男提議到附近旅館休息，保證不會做任何事，小夢答應入住旅館。

    未料進入房間後，彭男不顧小夢意願強行撫摸並褪去其衣物，壓制雙手後性侵得逞，過程中小夢同事因聯繫不上她頻頻來電，她藉此脫身離開旅館，事後小夢傳訊質問彭男「你說不會對我怎樣的」，但彭男已讀不回，小夢進而驗傷報案。

    台北地院審理時，彭男否認發生性行為，辯稱是A女主動要求前往旅館，但經查小夢指證、同事證詞與雙方對話紀錄，認定彭男有所犯行，雖然彭男以5萬元達成和解，但始終否認犯行，未見悔意，遂判處有期徒刑3年10月。

    彭男針對刑度提起上訴，高等法院認為，二審彭男坦承犯行，已和被害人和解並賠償，且被害人願意給緩刑機會，由於無前科，加上此案與劇烈暴力型性侵不同，沒造成明顯外傷、無激烈暴力手段，屬「情輕法重」，可酌量減刑。

    高等法院改判有期徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間向指定政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的的機構或團體，提供200小時的義務勞務，應接受法治教育5場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播