粗心基隆男騎士包紅包新鈔沿路掉 好心路人拾金不昧暖舉感動失主

除夕夜好溫暖！基隆市警察局南榮路派出所有民眾拾金不昧，警方比對監視器畫面，終於找到失主。圖為劉姓失主到派出所領取失金。（基隆市警察局提供）

基隆除夕夜好溫暖！劉男領了近3萬元新鈔，準備除夕夜（16日）過年時包紅包使用，不料，他騎車時皮夾不小心從口袋掉到地上，皮夾被車輛輾壓，導致皮夾內現鈔擠壓掉一地，好心路人沿路撿，並跑到基隆市警察局南榮路派出所通報；警方調閱監視器找到失主，當事人才知道錢跟皮夾都不見了，劉男對於好心男子拾金不昧的暖舉，內心大為感動，頻呼感謝。

基隆市警察局第一警分局副分局長李惠煌提醒，民眾平日對自身財物應提高警覺，妥善保管，以防財物損失；他呼籲，民眾如拾獲他人遺失財物，請主動送交警察機關協助處理。至於拾金不昧的好心民眾，則低調不願透露姓名。

李惠煌說，南榮路派出所警員謝奕篁，16日20時在值班台值勤，有位熱心男子跑進派出所報案，他說在回家時在南新街看到散落的現金，懷疑是有人在提款機領新鈔後，不小心掉在地上，他害怕被人撿走，失主回來找不到，趕快把現金撿起來，主動送至派出所，請警方協助尋找失主。

謝奕篁與拾金不昧的男子清點現金約近3萬元，重回掉錢的南新街現場，調閱監視器畫面追查，發現該疊現金是從男子的機車上掉落。

警方聯繫到車主確認，經詳細詢問才發現是劉姓車主騎機車途經南新街時，毫無意識自己皮夾掉了，直到警方找上門才發現口袋中皮夾失蹤。

南榮路派出所長潘承佑表示，劉男對於近3萬元現金失而復得，對路人拾金不昧的行為大為佩服，他也向警方鍥而不捨找到失主的精神，頻頻說謝謝，因為這筆錢是領出來過年，準備要包紅包用的新鈔，真的錢不見，過年心情會大受影響。

