為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    警提醒春節須注意施放煙火擾民 否則違反社會秩序維護法

    2026/02/18 15:54 記者楊心慧／台北報導
    新北市警察局三峽分局當場制止施放煙火行為，迅速恢復現場秩序。（記者楊心慧翻攝）

    新北市警察局三峽分局當場制止施放煙火行為，迅速恢復現場秩序。（記者楊心慧翻攝）

    春節期間，民眾常施放煙火慶祝，但要注意應遵守相關法令規範，避免影響公共安寧與安全。新北市警察局三峽分局於2月16日晚間至17日凌晨間，接獲多起民眾報案，指三峽區清水街河堤一帶有人施放煙火，噪音擾民，影響周邊住戶安寧，警方獲報後立即啟動應處機制，當場制止施放行為，迅速恢復現場秩序。

    警方表示，處理過程中有名男子拒絕配合員警盤查，並企圖逃離現場，經員警追緝後依法帶返查證，確認其具合法居留身分，但該男抗拒執行公務行為已違反社會秩序維護法相關規定，警方依法製作筆錄並移送裁處，展現依法行政、嚴正執法立場。

    此外，警方另於萬壽橋周邊查獲4名外籍移工，其中3人持合法居留證件，1人未能出示證件且拒配合查驗，經查為持觀光簽證逾期居留之失聯移工，全案依規定移請新北市專勤隊續行偵辦。

    三峽分局呼籲，民眾施放煙火應依相關法令規範辦理，切勿任意於公共場所施放，以免影響公共安寧與安全。警方也將持續強化查察與巡邏作為，確保轄區治安平穩，營造安心宜居的生活環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播