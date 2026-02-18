警提醒春節須注意施放煙火擾民 否則違反社會秩序維護法

新北市警察局三峽分局當場制止施放煙火行為，迅速恢復現場秩序。（記者楊心慧翻攝）

春節期間，民眾常施放煙火慶祝，但要注意應遵守相關法令規範，避免影響公共安寧與安全。新北市警察局三峽分局於2月16日晚間至17日凌晨間，接獲多起民眾報案，指三峽區清水街河堤一帶有人施放煙火，噪音擾民，影響周邊住戶安寧，警方獲報後立即啟動應處機制，當場制止施放行為，迅速恢復現場秩序。

警方表示，處理過程中有名男子拒絕配合員警盤查，並企圖逃離現場，經員警追緝後依法帶返查證，確認其具合法居留身分，但該男抗拒執行公務行為已違反社會秩序維護法相關規定，警方依法製作筆錄並移送裁處，展現依法行政、嚴正執法立場。

此外，警方另於萬壽橋周邊查獲4名外籍移工，其中3人持合法居留證件，1人未能出示證件且拒配合查驗，經查為持觀光簽證逾期居留之失聯移工，全案依規定移請新北市專勤隊續行偵辦。

三峽分局呼籲，民眾施放煙火應依相關法令規範辦理，切勿任意於公共場所施放，以免影響公共安寧與安全。警方也將持續強化查察與巡邏作為，確保轄區治安平穩，營造安心宜居的生活環境。

