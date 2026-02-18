幼童負氣離家愁困超商 中山警買麵包暖心助團圓

中山二派出所員警獲報趕抵，見男童又餓又怕，隨即自掏腰包購買麵包供其充飢並耐心安撫。（記者鄭景議翻攝）

台北市中山區1名幼童年節前因與家人發生爭執，竟負氣離家出走，在寒冬中獨自躲在住家附近的超商座位區流淚。中山警分局中山二派出所員警獲報趕抵，見男童又餓又怕，隨即自掏腰包購買麵包供其充飢並耐心安撫，最後在附近大樓管理員指引下，順利協助心急如焚的母親找回愛子，讓母子平安團圓。

北市中山警分局指出，中山二派出所日前接獲轄內超商報案，指稱有1名男童獨自在店內座位區坐了許久，神情無助且身邊無大人陪同，疑似走失。員警獲報立即趕赴現場關懷，發現該名男童因為年幼，無法清楚記住住家地址與聯絡電話，加上天冷想家，忍不住在店內紅了眼眶流下眼淚。

請繼續往下閱讀...

員警見狀隨即展現暖男一面，除了自掏腰包購買麵包讓男童果腹，更全程在旁溫柔陪伴聊天，成功穩定男童焦慮的情緒。正當警方準備進一步查詢男童身分時，男童母親在附近大樓管理員指引下，也焦急地趕到超商尋人。

家屬向警方表示，孩子下午因為與家人口角，一時賭氣就趁人不注意跑出家門。當時室外氣溫偏低，男童不知道能去哪裡，只能躲進住家附近的超商避寒。母親見到孩子平安無事且正吃著警察買的麵包，激動地連連向警方致謝，由衷感謝員警在寒冬中及時伸出援手。

中山警分局呼籲，家長應多加留意孩童動向，避免讓幼童獨自留在不易察覺的環境中，並建議可為幼童配戴防走失聯絡資訊名牌。民眾若發現疑似迷途或需要協助的孩童，請立即撥打110通報警方，共同守護孩童安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法