驚險畫面曝光！父不滿幼童吵鬧大馬路上竟趕下車 警依法嚴辦

新北市新店區發生一名男子丟包小孩事件。（取自threads網友@nicoleweng15）

新北市新店區中興路三段16日傍晚驚傳一名父親竟將幼童趕下車事件！新店警分局表示，本案雖無報案紀錄，但獲悉後，立即主動調閱路口監視器畫面展開追查，並聯繫車主及家長到案說明，將依法究辦。

有網友在社群網站threads上po出行車記錄器影片，前面一輛車的駕駛竟將孩子拖出車外，並把車門關上，小孩則在大馬路上走動，過程相當驚險，令她相當憤慨，認為大人無論情緒如何不好，都不該丟小孩在路上。

警方調查發現，涉案駕駛為44歲張姓男子，因幼童在車上吵鬧，他當時竟將幼童趕下車後駛離，其母隨即下車追趕幼童。

經調閱路口監視器及實地訪查，確認幼童後續安全無虞、未受傷害。相關情形已通報家防中心，將配合家防中心調查及協助相關事宜。據悉，張男與妻子過往都無虐童紀錄。

新店警分局指出，後續將依兒童及少年福利與權益保障法第49條函請社會局裁罰；另有關交通違規部分，將依道路交通管理處罰條例第43條製單舉發，最高可裁處新台幣3萬6000元罰鍰。

新店警分局呼籲，民眾如遇有類似婦幼案件，有幼童急需保護之情況，請立即撥打110通報警方到場協助，以免發生憾事。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

