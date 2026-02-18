為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    驚險畫面曝光！父不滿幼童吵鬧大馬路上竟趕下車 警依法嚴辦

    2026/02/18 14:16 記者楊心慧／台北報導
    新北市新店區發生一名男子丟包小孩事件。（取自threads網友@nicoleweng15）

    新北市新店區發生一名男子丟包小孩事件。（取自threads網友@nicoleweng15）

    新北市新店區中興路三段16日傍晚驚傳一名父親竟將幼童趕下車事件！新店警分局表示，本案雖無報案紀錄，但獲悉後，立即主動調閱路口監視器畫面展開追查，並聯繫車主及家長到案說明，將依法究辦。

    有網友在社群網站threads上po出行車記錄器影片，前面一輛車的駕駛竟將孩子拖出車外，並把車門關上，小孩則在大馬路上走動，過程相當驚險，令她相當憤慨，認為大人無論情緒如何不好，都不該丟小孩在路上。

    警方調查發現，涉案駕駛為44歲張姓男子，因幼童在車上吵鬧，他當時竟將幼童趕下車後駛離，其母隨即下車追趕幼童。

    經調閱路口監視器及實地訪查，確認幼童後續安全無虞、未受傷害。相關情形已通報家防中心，將配合家防中心調查及協助相關事宜。據悉，張男與妻子過往都無虐童紀錄。

    新店警分局指出，後續將依兒童及少年福利與權益保障法第49條函請社會局裁罰；另有關交通違規部分，將依道路交通管理處罰條例第43條製單舉發，最高可裁處新台幣3萬6000元罰鍰。

    新店警分局呼籲，民眾如遇有類似婦幼案件，有幼童急需保護之情況，請立即撥打110通報警方到場協助，以免發生憾事。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播