    80歲失明嬤街頭迷途 大同警暖心攙扶助返家

    2026/02/18 10:50 記者鄭景議／台北報導
    員警全程守護在側，細心提醒並導引阿嬤跨越台階。（記者鄭景議翻攝）

    員警全程守護在側，細心提醒並導引阿嬤跨越台階。（記者鄭景議翻攝）

    台北市大同區1名80歲的失明阿嬤上周末獨自在街頭徘徊，手持拐杖卻遲遲不敢過馬路，神情顯得十分焦慮。大同分局民生西路派出所員警余睿璿巡邏發現後即刻上前救援，不僅耐心安撫阿嬤情緒，更一路全程攙扶、小心引導上下階梯避免危險，最後透過里政單位順利聯繫上家屬將人平安送回家，溫馨過程感動不少路過民眾。

    民生西路派出所指出，員警日前執行勤務行經民生西路路口時，發現這名年邁阿嬤眼睛微張、步履蹣跚，手持拐杖站在路邊許久卻不敢前行。員警直覺有異主動上前關切，才發現阿嬤雙眼已接近失明，且因為看不清道路且迷失方向，正陷入無法自行回家的困境。

    由於阿嬤當下因為緊張，一度無法清楚表達住址與家人聯繫資訊，員警先行將她安撫並詢問住家附近的地標特徵。經過警方不斷比對與詢問下，逐步縮小範圍並聯繫相關里政單位協助查詢，終於確認阿嬤的身分。在護送過程中，員警全程守護在側，細心提醒並導引阿嬤跨越台階，展現高度的同理心與專業精神。

    當警方將阿嬤平安送抵家門時，家屬見狀驚訝又感激，頻頻向警方表達謝意。家屬向警方表示，阿嬤因視力不佳平時很少獨自走遠，沒想到這次竟然意外迷路，若非警察及時伸援，後果恐怕不堪設想。大同分局呼籲，家中若有年長或身心障礙長輩，應盡量陪同外出或在身上配戴聯絡資訊。民眾若發現有長輩需要協助，可撥打110請求警方第1時間介入處置。

    大同分局民生西路派出所員警余睿璿。（記者鄭景議翻攝）

    大同分局民生西路派出所員警余睿璿。（記者鄭景議翻攝）

