    首頁 > 社會

    18歲男百貨佯裝買衣 趁店員調貨偷7200元上衣

    2026/02/18 10:17 記者鄭景議／台北報導
    18歲王姓男子年節前趁著百貨公司店員忙於調貨之際，佯裝顧客挑選商品，卻趁隙偷走1件價值7200元的allsaints高價上衣。（記者鄭景議攝）

    台北市18歲王姓男子年節前趁著百貨公司店員忙於調貨之際，佯裝顧客挑選商品，卻趁隙偷走1件價值7200元的allsaints高價上衣。大安分局獲報後調閱監視器追查，持搜索票前往王男住處將其拘捕到案，並當場起獲遭竊衣物，全案訊後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    大安分局新生南路派出所調查，王姓男子日前進入轄內一處百貨商場，在服飾櫃位前假意翻找商品並佯裝欲購買。王男先請店員協助進入倉庫調閱其他尺寸，趁店員注意力分散且櫃位無人看管的空檔，迅速將1件價值7200元的上衣塞入袋中，隨即若無其事地離開商場。

    店員在整理商品時發現數量不符，調閱內部監視器才驚覺遭竊，隨即向警方報案。警方專責人員接獲通報後，擴大比對警用與商場監視器畫面，掌握王男逃逸路線並鎖定其身分。在蒐證完備後，警方隨即向台北地方法院聲請搜索票獲准，循線前往王男住處查緝，讓王男措手不及，並當場查扣該件贓物。

    警方在現場查獲王男尚未變賣的遭竊上衣，證據確鑿下王男只能坦承犯行。大安分局呼籲，商家與賣場應加裝監視器並隨時留意商品狀況，鄰近店家也應發揮守望相助精神互相照應，以降低失竊風險。警方提醒民眾，在人潮擁擠處應妥善保管隨身物品，切勿讓財物離開視線，警方對於任何犯罪行為絕對查辦到底，呼籲民眾切勿以身試法。

