粗心遺失7.5萬工程款 八德警靠這招協尋找到失主

黃姓男子（左）粗心遺失7.5萬工程款，八德警靠監視器畫面協尋找到失主。（警方提供）

桃園市警察局八德警分局八德派出所在春節連假期間接獲報案，一名邱姓市民在八德區興豐路485號前拾獲金錢數量多達7萬5000元，員警隨即依拾得物規定受理，並積極尋找失主領回。

據了解，邱姓市民14日騎乘機經過興豐路，見地上有一疊現金，經細數金額竟然有7萬5000元，由於金額龐大，心想著失主一定很著急在尋找，發揮拾金不昧精神，直接拿到派出所交付給警方。

請繼續往下閱讀...

八德所員警受理後，因無明顯標的是何人所有，即以道路周遭監視器嘗試尋找，查到一輛汽車駕駛在興豐路預備上車時，金錢掉落地上，員警隨即通知失主黃姓男子到派出所認領，黃男接到警方來電，才驚覺自己的錢遺失，黃男稱這筆錢是過年前收回的工程款，當天還沒發現錢遺失就接到警方來電，心裡非常驚喜，幸好有好心民眾拾得，警方也積極地尋找方法將拾得物交還，黃男感謝警方及熱心民眾的積極協助，讓自己的辛苦錢能失而復得。

八德警分局提醒民眾，自身財物應妥善保管，民眾如有拾獲物品應交付至鄰近派出所報案，不可佔為己有，以免觸犯刑責。

黃姓男子粗心遺失7.5萬工程款，八德警靠監視器畫面協尋找到失主。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法