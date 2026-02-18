為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    幫友協調債務掏手槍當抵債品 苗栗男嚇跑債主判刑5年2月

    2026/02/18 08:52 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗地方法院審理，依非法持有非制式手槍罪，判處陳男有期徒刑5年2個月，併科罰金10萬元。（資料照）

    苗栗地方法院審理，依非法持有非制式手槍罪，判處陳男有期徒刑5年2個月，併科罰金10萬元。（資料照）

    苗栗縣陳姓男子幫忙友人調處債務，竟掏出一把改造手槍要作為擔保品抵債，嚇得債主連忙逃跑報警；警方到場將陳男逮捕，依法送辦。苗栗地方法院審理，依非法持有非制式手槍罪，判處陳男有期徒刑5年2個月，併科罰金10萬元。

    陳男幫忙友人調處債務，與友人的債權人相約於去年1月24日談判，不料，陳男當場掏出一把改造手槍，向對方表示，願意用這把槍作為債務擔保品來抵債。對方見狀，嚇得逃離，並隨即打電話報警。

    警方獲報到場，將陳男逮捕，同時將該把改造手槍查扣；手槍經送鑑定具殺傷力，將陳男依法送辦。陳男稱該把改造手槍是已歿之鍾姓男子處取得，持有約有2年。

    法官認為，槍枝對他人生命財產安全及社會秩序危害至鉅，陳男仍無視國家法律禁令，未經許可持有長達2年，又意圖以此為友人債務之擔保，極易造成手槍在外流通，對於他人生命身體財產安全及社會治安均帶來相當程度之威脅及潛在危險。

    法官審酌陳男犯罪情節，犯後坦承犯行之態度等一切情狀，依非法持有非制式手槍罪，判處陳男有期徒刑5年2個月，併科罰金10萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。扣案之非制式手槍沒收。

