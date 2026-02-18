為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    拜完財神對面買彩券 幸運男中大樂透100萬元

    2026/02/18 08:24 記者陳鳳麗／南投報導
    草屯鎮敦和宮對面的彩券行，開出大樂透春節大紅包100萬元大獎。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮敦和宮對面的彩券行，開出大樂透春節大紅包100萬元大獎。（記者陳鳳麗攝）

    武財神特別眷顧！1名中年男子到中部知名的財神廟敦和宮拜拜，拜完走到對面的彩券行買大樂透天天加碼大紅包，以系統7包牌20期，1期350元，結果第1期就中了100萬元，業者說，當天有跟這位顧客聊天，才知道他是外地來的香客，首次到該彩券行買彩券就中大獎，真的超級幸運。

    位在草屯鎮敦和宮對面的「吉客來」彩券行，最近有顧客買大樂透加碼大紅包，中了100萬元獎金，業者掛上台彩公司製作的中獎布條，店內生意興隆，想沾喜氣的人很多，紛紛探詢中大獎的秘訣，業者都建議「先去敦和宮拜財神」！

    「吉客來」彩券行業者指出，這位百萬幸運得主年約50多歲，當天是農曆12月24日送神日，很多信眾到敦和宮參拜，該顧客準備供品拜武財神後，離開前突然有買彩券的靈感，於是就走到對面的彩券行試試運氣。

    業者透露，當天下注買「系統7」包牌20期，1期350元，總共花7000元。因為他要包牌20期，因此在等待時有小聊一下，知道他是第一次到該彩券行買彩券，而在拜財神時，有特別祈求武財神庇佑。

    隔天台彩公司就通知有顧客中100萬元，業者從購買的日期時間，推測就是這位香客。得知這位香客中百萬元大獎，很為他高興。

    敦和宮過年前就有很多信眾才參香，大年初一走春祈福的更是人山人海。（南投縣府提供）

    敦和宮過年前就有很多信眾才參香，大年初一走春祈福的更是人山人海。（南投縣府提供）

