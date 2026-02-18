為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    奶瓶放胸口就外出！ 荒唐爸讓男嬰溢奶嗆死二審改判輕

    2026/02/18 08:19 記者楊心慧／台北報導
    桃園市1名年輕爸爸餵奶後外出，害10月大且長期營養不良男嬰獨處7小時溢奶窒息死亡。示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    桃園市一名20多歲的徐姓男子於2021年底將奶瓶放兒胸口讓男嬰自行進食就外出，未料竟釀兒子溢奶嗆死事件，法醫另發現10月大男嬰體重僅4公斤，嚴重營養不良。桃園地院一審將生父依遺棄致死罪重判10年6月徒刑，生母判處8月徒刑、緩刑3年。徐男提起上訴，高等法院審酌徐男案發時年僅20歲、犯後態度較原審時明顯轉變，改判生父8年徒刑。

    判決指出，案發時20歲的徐男與當時23歲的妻子，為了照顧10個月大與2歲的稚齡兒女，夫妻倆協議1人上班、1人在家育兒，2021年9月間由徐男在家育兒，是男嬰主要照顧者，明知男嬰嚴重營養不良，進食後常有溢吐奶情形，卻未提供足夠營養，也未帶往就醫。

    徐男在案發當日中午更是將奶瓶放在嬰兒胸口讓其自行喝奶，隨即外出，讓嬰兒置身於缺乏基本扶助、養育及保護環境中，顯有遺棄故意，且嬰兒溢嗆奶恐釀窒息死亡的可能並非無法預測，認定徐男觸犯遺棄致死罪。

    桃園地院合議庭認為，這對年輕爸媽對男嬰有長期非人道待遇的虐待行為，徐男卸責辯稱只外出不久，法官查出他外出至少7小時，讓嬰兒獨處而死亡，依遺棄致死重判10年6月徒刑。另審酌，男嬰媽媽於審理時坦承照顧不當、具悔意，且日夜工作、負擔家計，又有年幼女兒要撫養，判處8月徒刑、緩刑3年。

    徐男不服一審判決，提起上訴。高院認為，徐男犯後態度較原審時明顯轉變，坦承違背法令遺棄致死犯行，並考量徐男案發時年僅20歲、腰傷無固定工作、經濟主要仰賴他人、承受壓力，及其學歷、工作與家庭狀況與犯後坦承等情，判處8年徒刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

