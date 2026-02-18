為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    威脅國中妹「賣屁股」還債 色男性交未遂一審重判、二審逆轉改判

    2026/02/18 08:17 記者楊心慧／台北報導
    台北市一名黃姓男子要求小蘭賠償4萬元，後續更提出小蘭「賣屁股」還債的要求，一審重判3年，二審改判10月徒刑。（示意圖）

    台北市一名黃姓男子要求小蘭賠償4萬元，後續更提出小蘭「賣屁股」還債的要求，一審重判3年，二審改判10月徒刑。（示意圖）

    台北市一名黃姓男子於網路上爬蟲類社團認識國中生小蘭（化名），並借出兩隻守宮進行配種繁殖，未料兩隻守宮打架受傷，黃男要求小蘭賠償4萬元，後續更要求小蘭「賣屁股」還債，一審依兒童及少年性剝削防制條例第32條，引誘少年為有對價之性交行為未遂罪重判3年。黃男提起上訴，高等法院認定一審判決過重，改判10月徒刑。

    判決指出，黃男2023年8月間經由社群網站爬蟲類買賣交流社團，結識一名國中生小蘭，小蘭向黃男借用一公一母守宮進行配種繁殖，沒想到公守宮與母守宮打架而受傷，黃男要求小蘭賠償4萬元，小蘭向友人求助，友人開玩笑稱可借錢給小蘭，但還不出來要用屁股還。

    小蘭將與友人對話以IG告知黃男，他卻明知小蘭未成年，竟引誘為有對價的性交行為犯意，於2023年8月15日深夜，以IG傳「我可以接受這個」、「幹走我黑夜的小孩也是這個年紀和我第一次」、「我沒意見真的，本來就蠻喜歡小妹妹的」、「這樣你等於賺了5萬元」等訊息。

    黃男甚至在隔天（16日）晚間再度傳訊息向小蘭說：「兩條1.付錢2.賣屁股，35分前給我答案」、「不然我就寫存證信函」、「我給妳很多次機會你都不要解決」。

    17日凌晨3時許，以IG稱：「我給妳最後機會了1.四萬2.四次3.被告，8點前消息」等語，引誘小蘭與其為性交行為以免除賠償義務，然因小蘭未應允始未得逞，黃男後續未經告知前往小蘭住處要求賠償，小蘭報警處理。

    黃男因違反兒童及少年性剝削防制條例，經檢察官提起公訴；台北地院審理期間，黃男矢口否認有對價性交行為，辯稱是小蘭合成。但法官據相關證據，並不採納其說法，認為事證明確，應依法論科，認定犯後無視證據明確卻仍矢口否認犯行、態度惡劣，重判3年徒刑。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    黃男不服判決，提起上訴。高院審理認為，原審量刑過重，黃男雖否認犯行、爭執證據、犯後態度不佳，但此案性交抵債的話題，最初源自小蘭轉述友人玩笑，被告並非主動開端者；整體惡性尚未達需重判程度，衡酌前科、教育程度、經濟家庭狀況等，改量處10月徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播