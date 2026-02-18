威脅國中妹「賣屁股」還債 色男性交未遂一審重判、二審逆轉改判

台北市一名黃姓男子要求小蘭賠償4萬元，後續更提出小蘭「賣屁股」還債的要求，一審重判3年，二審改判10月徒刑。（示意圖）

台北市一名黃姓男子於網路上爬蟲類社團認識國中生小蘭（化名），並借出兩隻守宮進行配種繁殖，未料兩隻守宮打架受傷，黃男要求小蘭賠償4萬元，後續更要求小蘭「賣屁股」還債，一審依兒童及少年性剝削防制條例第32條，引誘少年為有對價之性交行為未遂罪重判3年。黃男提起上訴，高等法院認定一審判決過重，改判10月徒刑。

判決指出，黃男2023年8月間經由社群網站爬蟲類買賣交流社團，結識一名國中生小蘭，小蘭向黃男借用一公一母守宮進行配種繁殖，沒想到公守宮與母守宮打架而受傷，黃男要求小蘭賠償4萬元，小蘭向友人求助，友人開玩笑稱可借錢給小蘭，但還不出來要用屁股還。

小蘭將與友人對話以IG告知黃男，他卻明知小蘭未成年，竟引誘為有對價的性交行為犯意，於2023年8月15日深夜，以IG傳「我可以接受這個」、「幹走我黑夜的小孩也是這個年紀和我第一次」、「我沒意見真的，本來就蠻喜歡小妹妹的」、「這樣你等於賺了5萬元」等訊息。

黃男甚至在隔天（16日）晚間再度傳訊息向小蘭說：「兩條1.付錢2.賣屁股，35分前給我答案」、「不然我就寫存證信函」、「我給妳很多次機會你都不要解決」。

17日凌晨3時許，以IG稱：「我給妳最後機會了1.四萬2.四次3.被告，8點前消息」等語，引誘小蘭與其為性交行為以免除賠償義務，然因小蘭未應允始未得逞，黃男後續未經告知前往小蘭住處要求賠償，小蘭報警處理。

黃男因違反兒童及少年性剝削防制條例，經檢察官提起公訴；台北地院審理期間，黃男矢口否認有對價性交行為，辯稱是小蘭合成。但法官據相關證據，並不採納其說法，認為事證明確，應依法論科，認定犯後無視證據明確卻仍矢口否認犯行、態度惡劣，重判3年徒刑。

黃男不服判決，提起上訴。高院審理認為，原審量刑過重，黃男雖否認犯行、爭執證據、犯後態度不佳，但此案性交抵債的話題，最初源自小蘭轉述友人玩笑，被告並非主動開端者；整體惡性尚未達需重判程度，衡酌前科、教育程度、經濟家庭狀況等，改量處10月徒刑。

