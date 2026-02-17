財神發錢啦！2/17大樂透1億頭獎1注獎落高雄 今彩539頭獎開2注

2月17日開獎的大樂透頭獎開出1注，今彩539頭獎開出2注。（本報合成）

2月17日開獎的大樂透頭獎開出1注，由高雄市小港區漢民路153號的「漢生彩券行」開出，今彩539頭獎開出2注，由台北市中山區天津街56之5號1樓的「馬上有錢商行」及雲林縣斗南鎮中天里中山路132號1樓的「錢賀中公益彩券」開出，大樂透春節大紅包共開出34組，春節小紅包開出44組。

第115000018期大樂透中獎號碼「06、12、24、26、37、46，特別號：36。頭獎共1注中獎，可得1億元；貳獎摃龜；參獎共123注中獎，每注可得4萬8315元；肆獎共320注中獎，每注可得1萬1938元；伍獎共6519注中獎，每注可得2000元；陸獎共8906注中獎，每注可得1000元；柒獎共8萬1219注中獎，每注可得400元；普獎共11萬5297注中獎，每注可得400元。

第115000018期49樂合彩中獎號碼為「06、12、24、26、37、46」。四合8注中獎，可得20萬元；三合共91注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3097注中獎，每注可得1250元。

第115000042期今彩539中獎號碼為「06、08、11、20、21」。頭獎共1注中獎，每注可得1000萬元；貳獎共481注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬6058注中獎，每注可得300元；肆獎共17萬0711注中獎，每注可得50元。

第115000042期39樂合彩中獎號碼為「06、08、11、20、21」。四合共開出2注，每注可得21萬2500元；三合共347注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5830注中獎，每注可得1125元。

第115000042期3星彩中獎號碼為「573」。壹獎共113注中獎，每注可得5000元。

第115000042期4星彩中獎號碼為「4702」。壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

第115000018期大樂透春節大紅包中獎號碼「06、07、16、18、27、30、32、36、45」，春節小紅包：38。

本期加碼開獎結果，大紅包共開出34組，總中獎注數39注，其中29組為單注獨得，另有5組由2注平分；小紅包則開出44組，總中獎注數為54注中獎，其中34組為單注中獎，10組為2注均分。

大紅包累計開出160組，小紅包累計開出229組。下期（2月17日）持續加開。

