為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    財神發錢啦！2/17大樂透1億頭獎1注獎落高雄 今彩539頭獎開2注

    2026/02/17 22:22 即時新聞／綜合報導
    2月17日開獎的大樂透頭獎開出1注，今彩539頭獎開出2注。（本報合成）

    2月17日開獎的大樂透頭獎開出1注，今彩539頭獎開出2注。（本報合成）

    2月17日開獎的大樂透頭獎開出1注，由高雄市小港區漢民路153號的「漢生彩券行」開出，今彩539頭獎開出2注，由台北市中山區天津街56之5號1樓的「馬上有錢商行」及雲林縣斗南鎮中天里中山路132號1樓的「錢賀中公益彩券」開出，大樂透春節大紅包共開出34組，春節小紅包開出44組。

    第115000018期大樂透中獎號碼「06、12、24、26、37、46，特別號：36。頭獎共1注中獎，可得1億元；貳獎摃龜；參獎共123注中獎，每注可得4萬8315元；肆獎共320注中獎，每注可得1萬1938元；伍獎共6519注中獎，每注可得2000元；陸獎共8906注中獎，每注可得1000元；柒獎共8萬1219注中獎，每注可得400元；普獎共11萬5297注中獎，每注可得400元。

    第115000018期49樂合彩中獎號碼為「06、12、24、26、37、46」。四合8注中獎，可得20萬元；三合共91注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3097注中獎，每注可得1250元。

    第115000042期今彩539中獎號碼為「06、08、11、20、21」。頭獎共1注中獎，每注可得1000萬元；貳獎共481注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬6058注中獎，每注可得300元；肆獎共17萬0711注中獎，每注可得50元。

    第115000042期39樂合彩中獎號碼為「06、08、11、20、21」。四合共開出2注，每注可得21萬2500元；三合共347注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5830注中獎，每注可得1125元。

    第115000042期3星彩中獎號碼為「573」。壹獎共113注中獎，每注可得5000元。

    第115000042期4星彩中獎號碼為「4702」。壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

    第115000018期大樂透春節大紅包中獎號碼「06、07、16、18、27、30、32、36、45」，春節小紅包：38。

    本期加碼開獎結果，大紅包共開出34組，總中獎注數39注，其中29組為單注獨得，另有5組由2注平分；小紅包則開出44組，總中獎注數為54注中獎，其中34組為單注中獎，10組為2注均分。

    大紅包累計開出160組，小紅包累計開出229組。下期（2月17日）持續加開。

    相關連結請見︰

    「大樂透春節加碼大紅包．小紅包」開獎結果

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    今彩539、39樂合彩等中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    今彩539、39樂合彩等中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    大樂透加碼春節大小紅包開獎號碼。（擷取自台彩官網）

    大樂透加碼春節大小紅包開獎號碼。（擷取自台彩官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播