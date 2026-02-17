大過年鬧財務糾紛 屏東男持刀砸堂哥檳榔攤

周男闖進檳榔攤揮舞刀具。（警方提供）

屏東縣新園鄉今天上午驚傳持刀恐嚇案，1名男子騎車到堂哥經營的檳榔攤，從機車行李箱拿出預藏刀具，與老闆娘起口角並在面前揮舞、破壞桌面後離去。店家隨後報案，警方已將該名周男查緝到案，依毀損及恐嚇罪嫌移送屏東地檢署偵辦，並依職權聲請家暴保護令。

周姓男子與堂哥從小被阿嬤收養，阿嬤希望周男長大後能自食其力，但需要小貨車奔波，還能載送阿嬤看病，堂哥獲訊後，正好自己要換車，因此將貸款買來的小貨車供給堂弟使用，由周男自付貸款，並還堂哥頭期款與保險。

周姓堂哥指出，周男卻不愛惜，將車開到汽缸壞掉，還棄置在崁頂的一間汽修廠後要求他自己去處理車子，他評估認為堂弟沒錢再繳，加上車子維修所費不貲，將車報廢後自己再承擔貸款，但沒想到周男近期竟開始追討當時他所付的頭期款與保險，從去年11月開始不停吵鬧甚至手持武器勒索。

周男今天變本加厲持刀到他的店面來討錢，不過周姓堂哥不在店內，從畫面中只見周男騎乘機車抵達檳榔攤，車剛停好便打開行李箱取出刀子，見老闆娘走出後，將刀子重重敲擊在桌面上，過程中不時揮舞刀具。雙方一度發生激烈口角，最後周男將桌面掀翻，再騎車離開現場，店內部分物品也在過程中遭破壞。

堂哥指出，大過年的，親人不是來過年、卻是要回自己不愛惜車子所造成的損失，實在是大觸霉頭，他在昨晚除夕夜去接回阿嬤團圓。他說，由於今天堂弟持刀上門，已經聲請保護令，而店內物品被刀具破壞，事發後老闆娘情緒已獲安撫，並向派出所報案。

警方表示，經查所發生毀損及恐嚇案，係親屬間金錢糾紛所引起，獲報後已立即將周姓犯嫌查緝到案，依毀損、恐嚇罪嫌移送屏東地檢署偵辦，並依職權聲請家暴保護令。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

