    首頁 > 社會

    連黃牛都假冒？南部年街攤位標租「買空賣空」 至少10人上當

    2026/02/17 21:44 記者陳彥廷／屏東報導
    南台灣的屏東、高雄皆會在過年期間舉辦年街市集，因為生意好聲名逐漸在業界傳開，不少外地攤商慕名而來希望承租。圖為潮州年街。（記者陳彥廷攝）

    南台灣的屏東、高雄皆會在過年期間舉辦年街市集，因為生意好聲名逐漸在業界傳開，不少外地攤商慕名而來希望承租，不過，因為欲租者眾，近年中籤率越來越低，坊間出現轉手交易情事；不過，竟有不肖人士假冒自己擁有攤位而上網招攬生意，卻在年街真的開始後未交付相關經營證明，目前至少有10人上當，警方強調，已接獲多名民眾報案，將深入追查。

    從屏東潮州、內埔及高雄新樂街等皆傳出有攤商受害，手法皆是在網路上進行攤位的兜售後，若有攤商上鉤，就會要求匯款，而金額從6000元至2.7萬元不等，且有人是向1名范姓男子接洽，也有人是向網路上的B開頭帳戶交易。

    這類年街大多是從除夕當天開始，一般業者會提前擺攤，而這些被騙的攤商則是除夕當天到場，正準備進場時，卻發現攤位早已有人營業，不僅拿得出證明文件更渾然不知已被賣出，顯然這類詐騙集團就是在網路上買空賣空，連黃牛都在假冒，十分可惡，有攤商就崩潰說，直到除夕夜的晚上還在四處找攤位，實在是氣到不行。

    內埔警方則說，目前約有接獲7名攤商報案，但應該後續在過年完提告的人會越來越多，不過執法沒有假期，警方現正追查當中，會從金流下手，將不肖人士法辦。

    有不肖人士假冒自己擁有攤位而上網招攬生意，卻在年街真的開始後未交付相關經營證明，目前至少有10人上當。圖為內埔年街。（資料照）

