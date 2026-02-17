娶某前生子後手氣旺！新手爸替同事代買刮刮樂 豪中百萬再加碼十萬

嘉義縣大林鎮中正路「錸運財彩券行」開出「超級紅包」貳獎100萬元。（江明赫提供）

果真是娶某前生子後有好手氣！嘉義縣大林鎮某家公司6位同事領到年終獎金後，決定合資購買1本19張的「2000萬超級紅包」，上週五推派其中一位剛升格新手爸爸的同事到大林鎮中正路532號「錸運財彩券行」購買，買回來後，除刮中貳獎100萬元，還中了一張10萬元獎項，堪稱雙喜臨門。

台彩公司表示，集資購買1本19張「2000萬超級紅包」的同事們，一行人在辦公室有說有笑的刮，直到其中一張出現驚人的數字，氣氛瞬間凝結，一開始以為是看錯，經過仔細核對，確認是刮中了100萬，辦公室裡一群人爆出熱烈歡呼聲，更讓人驚喜的是同一本彩券還中了一張10萬元獎項，真是喜上加喜，好手氣也讓這群員工年終獎金翻倍。

台彩公司指出，這群集資的同事們均分獎金後，各自打算拿獎金用來添購家電、替父母紅包加碼，將這份好運延續到家人身上。

台彩公司說，春節發行的「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元及1200個貳獎100萬元。統計至2/16，已刮出2個2000萬元、103個100萬元。

嘉義縣大林鎮中正路「錸運財彩券行」開出「超級紅包」貳獎100萬元後，顧客蜂擁而至。（江明赫提供）

