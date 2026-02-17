為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中級山潛藏風險高 37歲男獨攀「谷關七雄」八仙山失聯8天亡

    2026/02/17 18:35 記者張軒哲／台中報導
    台中市長盧秀燕2月4日前往谷關消防分隊視察，隊員示範高山救援方式。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕2月4日前往谷關消防分隊視察，隊員示範高山救援方式。（記者張軒哲攝）

    台中市谷關七雄去年山難頻傳，八仙山過年前發生死亡山難，一名37歲葉姓男子2月6日獨攀失聯，家屬10日報案後，救難人員搭配空拍機持續搜救，14日發現葉男遺體，讓家屬悲傷過年。台中市政府消防局今日提醒，享受登山活動的同時，必須注意迷路、失聯、摔傷等高風險事故，確保自己與他人的生命安全。

    部分登山者誤將中級山視為「健行或郊遊路線」，低估地形、里程與體能負荷，導致迷途、失聯或體力透支等事故頻傳，為因應農曆春節期間登山人潮，台中市政府消防局表示，依據台中市去年山域事故救援統計分析，全年山域救援案件共計60件，其中有45件發生於海拔2500公尺以下之「中級山」地區，佔比高達75%。

    台中市長盧秀燕2月5日就公開呼籲，「谷關七雄」去年發生32件事故，顯示中級山域潛藏高度風險，期盼市民要注意登山安全，隔2天八仙山就傳出死亡山難。

    消防局指出，登山前應規劃好路線、撤退點及時間控管，並攜帶必要的裝備，如頭燈、雨具、保暖衣物等，登山計畫應提前告知親友，並使用登山報到或定位App，便於即時聯繫與搜尋。天氣預報也應及時關注，避免登山途中遭遇突發情況，若出現不適應立即撤退，「時間到就回頭，不勉強、不逞強」是避免過勞的最佳準則。行走時遵循主步道，避免偏離既定路線，隊伍行進保持完整，務必不單獨行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播