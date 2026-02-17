中級山潛藏風險高 37歲男獨攀「谷關七雄」八仙山失聯8天亡

台中市長盧秀燕2月4日前往谷關消防分隊視察，隊員示範高山救援方式。（記者張軒哲攝）

台中市谷關七雄去年山難頻傳，八仙山過年前發生死亡山難，一名37歲葉姓男子2月6日獨攀失聯，家屬10日報案後，救難人員搭配空拍機持續搜救，14日發現葉男遺體，讓家屬悲傷過年。台中市政府消防局今日提醒，享受登山活動的同時，必須注意迷路、失聯、摔傷等高風險事故，確保自己與他人的生命安全。

部分登山者誤將中級山視為「健行或郊遊路線」，低估地形、里程與體能負荷，導致迷途、失聯或體力透支等事故頻傳，為因應農曆春節期間登山人潮，台中市政府消防局表示，依據台中市去年山域事故救援統計分析，全年山域救援案件共計60件，其中有45件發生於海拔2500公尺以下之「中級山」地區，佔比高達75%。

台中市長盧秀燕2月5日就公開呼籲，「谷關七雄」去年發生32件事故，顯示中級山域潛藏高度風險，期盼市民要注意登山安全，隔2天八仙山就傳出死亡山難。

消防局指出，登山前應規劃好路線、撤退點及時間控管，並攜帶必要的裝備，如頭燈、雨具、保暖衣物等，登山計畫應提前告知親友，並使用登山報到或定位App，便於即時聯繫與搜尋。天氣預報也應及時關注，避免登山途中遭遇突發情況，若出現不適應立即撤退，「時間到就回頭，不勉強、不逞強」是避免過勞的最佳準則。行走時遵循主步道，避免偏離既定路線，隊伍行進保持完整，務必不單獨行動。

