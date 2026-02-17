為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    演唱會搶票秒殺壓力大！刑事局：慎防誤觸惡意廣告遭盜刷

    2026/02/17 17:12 記者劉詠韻／台北報導
    刑事局提醒，詐團近期利用歌迷「分秒必爭」的急迫心理，在熱門售票平台頁面投放偽裝成系統導覽的惡意廣告，一旦誤觸即跳轉至釣魚網站。（資料照）

    刑事局提醒，詐團近期利用歌迷「分秒必爭」的急迫心理，在熱門售票平台頁面投放偽裝成系統導覽的惡意廣告，一旦誤觸即跳轉至釣魚網站。（資料照）

    天王天后演唱會接連開賣，全台掀起搶票熱潮，卻也成為詐騙集團鎖定目標。刑事局提醒，詐團近期利用歌迷「分秒必爭」的急迫心理，在熱門售票平台頁面投放偽裝成系統導覽的惡意廣告，誘騙民眾點擊看似「下一步」的假按鈕，一旦誤觸即跳轉至釣魚網站，盜取信用卡資料進行盜刷。

    刑事局指出，北部一名林姓女子日前透過知名售票系統購買鄧紫棋演唱會門票，因搶票進入倒數階段，一時心急，未仔細辨識頁面內容，反射性點擊畫面中標示「下一步」的文字區塊。

    該廣告刻意模仿售票系統的視覺設計，並精準嵌入購票流程動線中，讓人誤以為是正常結帳步驟。林女點擊後，頁面隨即跳轉至網址域名為「Findanloc」的不明網站，在未察覺異狀下輸入信用卡資訊，隔日即接獲銀行通知遭盜刷新台幣1800元，才驚覺落入詐團精心設計的「假按鈕」陷阱。

    刑事局提醒，操作購票頁面時務必保持冷靜，並注意三大重點：第一，官方售票系統的導覽按鈕通常有固定設計樣式，詐騙廣告旁多半會標示「贊助」或「Ad」等字樣，點擊前應仔細辨識。

    第二，留意官網是否標示「以下為外部廣告，與本公司無關」等免責說明，避免誤觸廣告連結。第三，在輸入信用卡等敏感個資前，務必再次確認網址列是否為官方正確域名，切勿在來路不明的跳轉頁面填寫資料。

    刑事局表示，為協助民眾辨識詐騙手法，內政部警政署已在「165打詐儀錶板」導入「AI智能客服小幫手」，整合防詐資料庫，可依民眾描述情境分析詐騙風險並提供處置建議，並具備即時網址偵測功能，協助判斷網站是否具有高度詐騙風險。

