    首頁 > 社會

    走春祈福更順暢 北市慈惠堂、奉天宮停車「3大攻略」

    2026/02/17 15:14 記者劉詠韻／台北報導
    台北市警信義分局長蕭惠珠特別提醒，近期詐騙手法層出不窮，民眾若接獲可疑電話、簡訊或宣稱高獲利的投資訊息，切勿輕信。（記者劉詠韻翻攝）

    農曆大年初一，位於台北市信義區福德街一帶的松山慈惠堂與松山奉天宮，每逢春節皆吸引大批信眾前往參拜。信義警分局除啟動交通疏導與停車分流措施，同步加強酒駕與詐騙防制宣導，並強調「酒後不開車」，確保平安過年。今年大年初一人潮明顯增加，信義警分局長蕭惠珠特別率隊到場，結合廟方進行停車分流、交通安全及犯罪預防宣導。

    警方指出，由於兩廟周邊停車空間有限，建議民眾多利用大眾運輸工具，搭乘捷運至後山埤站後步行前往，較為便利；若仍需自行開車，可將車輛停放於玉成公園地下停車場或廣慈園區停車場，再步行入內，以減少現場等候車位時間。另因福德街及周邊巷弄（221巷、251巷）道路狹窄，警方也提醒駕駛人切勿違規停車，以免影響交通並遭取締。

    除交通疏導外，警方也提醒春節聚餐難免小酌，務必「酒後不開車」，可改搭大眾運輸工具、計程車或使用代駕服務，或請親友接送，切勿心存僥倖，以免危及自身及他人安全。

    此外，針對近期層出不窮的詐騙手法，蕭惠珠呼籲民眾如接獲可疑電話、簡訊或高獲利投資訊息，切勿輕信，應立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，守住荷包安心過年。

    信義警分局公布松山慈惠堂停車攻略。（記者劉詠韻翻攝）

    奉天宮停車攻略。（記者劉詠韻翻攝）

