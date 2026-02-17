客運左轉未禮讓！撞死乳癌名醫周佳正 司機判刑1年6月、緩刑5年

衛福部桃園醫院外科主任周佳正，為中山醫學大學醫學系畢業，具外科、乳房外科、消化外科等專科資格。（摘自桃醫官網）

現年63歲的欣欣客運李姓駕駛，去年開著公車行經台北市中山南路口左轉時，因未禮讓行經行人穿越道的衛福部桃園醫院外科主任周佳正，導致周男傷重不治。台北地方法院審理，考量李男已與受害者家屬達成和解並賠償和解金，依法減刑，依過失致死罪判處有期徒刑1年6月，緩刑5年，並須提供20小時義務勞務。全案可再上訴。

判決指出，任職欣欣客運司機的李男於2025年7月19日上午8時44分駕駛18號路線公車行經中正區羅斯福路1段，左轉至中山南路與愛國西路口時，未注意正在行人穿越道上的周佳正，直接撞擊行人，導致周男全身多處鈍創、內出血及氣胸，最後因出血性併中樞神經性休克死亡；案發當時天候晴朗、路況良好，並無影響視線或通行的障礙。

事故發生後，李男向到場警員承認肇事，並在偵查過程中坦承過失，亦已與被害人家屬達成和解並完成賠償。因此，法官考量其坦承犯行及悔意，並無前科紀錄，依法減輕刑度。

北院審理後認為，李男駕駛公車時疏於注意行人，違反道路交通管理規定，導致重大交通事故與死亡結果，造成被害人家屬心理創傷。基於過失情節及肇事危害性，依法判刑1年6月，緩刑5年，並須在緩刑期間完成120小時公益義務勞務，且接受保護管束。全案可再上訴。

周佳正醫師為中山醫學大學醫學系畢業，具外科、乳房外科、消化外科等專科資格，專長涵蓋乳房、甲狀腺、胃、小腸、肝膽、胰臟、脾臟及血管疾患等手術。他亦長期投入臨床與外科部門協調工作，以「視病如親」著稱，深受患者與同事信賴與愛戴。

