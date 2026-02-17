除夕夜登山客山區迷途 瑞芳警消雨中急救援

除夕夜登山客三貂嶺山區迷路，警消上山搜救。（記者盧賢秀翻攝）

除夕夜家家戶戶圍爐團圓，新北市瑞芳山區有名吳姓登山客卻在三貂角步道迷路受困，下雨氣溫驟降，瑞芳警分局和消防局即上山搜尋，在夜晚找到吳姓登山客時身體相當虛弱，立即將他送醫。

新北瑞芳警分局指出，昨晚快8點左右接到通報，指瑞芳區三貂嶺山區有登山民眾迷途，需要緊急協助，當時山區下著雨，天色昏暗、氣溫陡降，警消立即派人前往搜救。

瑞芳分局指出，員警蕭尊仁、童皓揚趕赴現場，並會同消防局及警義消等共5名救援人員，在三貂嶺停車場集結整備後，從步道上山搜尋，約在8點半左右接觸到求助民眾吳姓男子（74年次）。

警方初步檢視發現，吳男疑似曾中風，行動不便，身上沒有重大外傷、意識清醒，但因氣溫驟降身體相當虛弱，救援人員協助他補充體力後，將他護送下山並送基隆長庚醫院就醫。

瑞芳分局表示，山區入夜後視線不佳、路況複雜，若民眾未攜帶照明及保暖裝備，極易發生迷途或失溫危險。呼籲民眾登山健行前務必評估體能狀況，結伴同行，並事先規劃路線、攜帶通訊設備及緊急物資，以確保自身安全。

除夕夜警消冒雨聯手將迷路登山客護送下山送醫。（記者盧賢秀翻攝）

