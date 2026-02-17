為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    挺過3天低溫酷寒！大同警細心過濾百筆資料 助失智翁寒冬團圓

    2026/02/17 11:26 記者劉詠韻／台北報導
    大同分局延平派出所警員簡鴻政巡邏時，發現神情茫然的老翁，隨即提供熱茶保暖，並耐心過濾上百筆警政資料，最終成功聯繫上早已報案協尋、心急如焚的家屬。（記者劉詠韻翻攝）

    大同分局延平派出所警員簡鴻政巡邏時，發現神情茫然的老翁，隨即提供熱茶保暖，並耐心過濾上百筆警政資料，最終成功聯繫上早已報案協尋、心急如焚的家屬。（記者劉詠韻翻攝）

    寒流來襲全台凍感，一名年約80歲的失智老翁卻在台北市的低溫街頭流浪長達三晝夜。大同分局延平派出所警員簡鴻政巡邏時，發現神情茫然的老翁，隨即提供熱茶保暖，並耐心過濾上百筆警政資料，最終成功聯繫上早已報案協尋、心急如焚的家屬，讓這場為期三天的寒冬走失驚魂記，在派出所內溫暖落幕。

    為確保老翁安全，警方先行將其帶回派出所休息，並遞上熱茶供其驅寒保暖。在安撫情緒的過程中，老翁僅能斷續吐露姓名與出生年月日。警員簡鴻政不放棄任何線索，透過警政系統反覆交叉比對，在過濾超過一百多筆的相似資料後，歷經數小時努力，終於成功確認老翁身分並聯繫上焦急萬分的家屬。

    家屬趕抵派出所見老翁平安無事，情緒激動地頻向員警致謝。據了解，老翁已離家失蹤長達3天，期間獨自在低溫寒流中流浪數日，家屬早已向他轄派出所報案協尋，卻始終音訊全無，直到接獲延平派出所通知，懸著的心才終於放下，直呼：「真的不知道該怎麼感謝警察！」

    大同分局提醒，家中若有易走失的長者，建議向社會局申請「防走失手環」，或在隨身衣物繡上聯絡電話。守護民眾生命安全是警方責無旁貸的使命，尤其寒流期間，警方將加強對長者及弱勢族群的關懷，民眾若發現疑似迷途長者，請立即撥打110通報，共同守護社區安全。

    大同分局延平派出所警員簡鴻政巡邏時，發現神情茫然的老翁，隨即提供熱茶保暖，並耐心過濾上百筆警政資料，最終成功聯繫上早已報案協尋、心急如焚的家屬。（記者劉詠韻翻攝）

    大同分局延平派出所警員簡鴻政巡邏時，發現神情茫然的老翁，隨即提供熱茶保暖，並耐心過濾上百筆警政資料，最終成功聯繫上早已報案協尋、心急如焚的家屬。（記者劉詠韻翻攝）

