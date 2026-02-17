26年前槍殺2命！「最勤學死囚」陳文魁主張新事證求再審最高法院駁回

近年，陳文魁依刑事訴訟法第420條第1項第6款規定，以發現「新事實、新證據」為由聲請再審，主張服刑期間參與修復式司法課程、接受輔導，已清償犯罪被害補償金，並有多筆捐贈紀錄。（資料照）

現年63歲的男子陳文魁，26年前因債務糾紛，率手下闖入前台南市崇善里長黃騰禕服務處開槍掃射，造成2死3傷的槍擊血案。犯案後他一度潛逃中國，2002年經刑事局與中國公安合作引渡返台收押。服刑20餘年間，他大量購書閱讀，藏書逾2萬1千冊，被外界稱為「最勤學死囚」；前年有人權團體為其聲請再審，遭高等法院台南分院駁回後，經再提抗告，最高法院駁回確定。

判決指出，陳文魁早年購得制式手槍，因在台南縣經營賭場資金周轉困難，向時任警員黃國洲借款200萬元，僅償還50萬元。其後得知時任崇善里長黃騰禕介入他與黃國洲間的債務糾紛，心生不滿。

2000年7月2日凌晨，陳文魁駕車載同夥楊哲賢、郭明弦前往黃騰禕位於台南市崇善路的服務處。陳、楊兩人各持制式及改造手槍入內理論，現場包括黃騰禕、林世宗、黃盟宸、方南鑫、鄭灶生及黃國洲等人。儘管黃國洲出面勸阻，仍無法阻止兩人開槍掃射，當場造成黃騰禕、林世宗傷重不治，黃盟宸、方南鑫與鄭灶生三人分受輕重傷，僅黃國洲未受傷。

兩人行凶後駕車逃逸，逃亡期間因缺乏資金，再到台南縣關廟鄉一處農舍強押一名黃姓男子，勒索1千萬元贖款，並要求對方致電時任台南縣議長吳健保籌款，否則撕票。雙方討價還價後以500萬元成交，楊哲賢另邀崔文章（已故）、廖建魁等人參與取款，約定在中山高彰化交流道下交付贖款。

台南高分院更一審認定陳文魁犯行重大、惡性深重，應與世隔絕，判處死刑。案經上訴至最高法院，於2009年予以駁回。

近年，陳文魁依刑事訴訟法第420條第1項第6款規定，以發現「新事實、新證據」為由聲請再審，主張服刑期間參與修復式司法課程、接受輔導，已清償犯罪被害補償金，並有多筆捐贈紀錄；另援引憲法法庭112年憲判字第2號、113年憲判字第8號判決意旨及公民與政治權利國際公約規定，主張其犯行不屬於「個案情節最重大之罪」，應受較輕判決。

台南分院認為，陳文魁所提事項僅屬刑法第57條量刑酌量因素，並未動搖原確定判決所認定的犯罪事實，也不屬法律明定應免除或減輕其刑之情形，不符再審要件，駁回其再審及停止刑罰執行聲請。

最高法院審理後，指再審制度僅限於新事實或新證據足以認定應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名情形，而所謂「輕於原判決所認罪名」，是指法定刑較輕的不同罪名，不包括量刑裁量問題。除非屬法律明定絕對應免除或減輕其刑的情形，否則量刑時斟酌的犯罪情狀或一般情狀，即使事後出現新事證，也非再審制度所能救濟。

至於陳文魁主張相關規定違憲、請求停止程序並聲請憲法法庭審查部分，最高法院認為並無違憲確信，無聲請釋憲必要，因此依刑事訴訟法第412條駁回抗告，全案確定。

