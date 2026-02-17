7旬婦赴聯邦銀行解定存170萬 機警行員察覺有「詭」報警守住養老金

蔡姓婦人（右）與家人過年前赴聯邦銀行，打算解除一筆170萬元定存，行員察覺可疑通報警方到場，但蔡婦說詞前後不一，研判是詐騙集團教的話術。（記者陸運鋒翻攝）

新北市一名退休的蔡姓婦人過年前赴聯邦銀行打算解除一筆170萬元定存，行員察覺可疑通報警方到場協助，轄區中和警分局派員到場詢問時，蔡婦說詞前後不一，研判遭到詐騙集團話術，所幸在警方及行員耐心勸導下，蔡婦才打消解定存念頭，守住養老金。

中和警分局表示，員山派出所羅姓員警於年前執勤時，接獲聯邦銀行中和分行來電報案，稱一名年約70歲的蔡姓婦人，欲解除一筆170萬元定期存款，行員察覺情況可疑，立即通報警方到場協助。

請繼續往下閱讀...

警方指出，羅員到場了解案情經過，並詢問蔡女解除定存原因及用途，但蔡婦一下說是要買車，一下又說是要買房子，說詞反反覆覆，引起羅員高度懷疑，研判遭詐騙集團以假投資或其他話術誆騙。

警方說，所幸在羅員細心勸導下，蔡女才恍然大悟，打消解除定存念頭，而蔡女與家人對警方的即時協助及機警識破詐團伎倆表達高度感謝，避免一場可能造成重大財損的詐騙事件。

警方強調，若接獲可疑來電或訊息，應立即撥打165反詐騙專線或110報案專線求證，共同守護自身財產安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法