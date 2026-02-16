2/16 大樂透頭獎1注獨得！1.09億獎落雲林 今彩539開2注 大紅包開24組

2月16日開獎的大樂透頭獎開出1注，今彩539頭獎開出2注。（本報合成）

2月16日開獎的大樂透頭獎開出1注，由雲林縣斗六市中和里中華路6號「大發財電腦彩券行」開出，今彩539頭獎開出2注，分別由苗栗縣大湖鄉明湖村民生路25號1樓「大湖彩券行」以及桃園市中壢區文化里長春路76號（1樓）「吉億投注站」開出；威力彩則摃龜。春節大紅包開出24組，小紅包開出44組。

第115000014期威力彩中獎號碼為「第一區：02、06、19、33、36、38，第二區：03」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共53注中獎，每注可得2萬元；伍獎共416注中獎，每注可得4000元；陸獎共3028注中獎，每注可得800元；柒獎共5593注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬64注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬9436注中獎，每注可得100元；普獎共6萬8213注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第115000017期大樂透中獎號碼「11、16、18、27、38、46，特別號：43」。頭獎1注獨得，可得1億999萬2366元；貳獎開出1注，可得1624萬587元；參獎共81注中獎，每注可得7萬1618元；肆獎共241注中獎，每注可得1萬5474元；伍獎共5355注中獎，每注可得2000元；陸獎共6萬5570注中獎，每注可得1000元；柒獎共6萬5570注中獎，每注可得400元；普獎共9萬6788注中獎，每注可得400元。

第115000017期49樂合彩中獎號碼為「11、16、18、27、38、46」。四合摃龜；三合共94注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2551注中獎，每注可得1250元。

第115000041期今彩539中獎號碼為「05、07、15、18、34」。頭獎開出2注，每注可得1000萬元；貳獎共329注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬2095注中獎，每注可得300元；肆獎共13萬8365注中獎，每注可得50元。

第115000041期39樂合彩中獎號碼為「05、07、15、18、34」。四合共開出3注，每注可得21萬2500元；三合共109注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9099注中獎，每注可得1125元。

第115000041期3星彩中獎號碼為「752」。壹獎共86注中獎，每注可得5000元。

第115000041期4星彩中獎號碼為「2417」。壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

第115000017期大樂透春節大紅包中獎號碼「05、06、15、20、21、31、36、39、40」，春節小紅包「33」。

本期加碼開獎結果，大紅包共開出24組，總中獎注數31注，其中17組為單注獨得，另有7組由2注平分；小紅包開出44組，總中獎注數為56注，其中34組為單注中獎，8組為2注均分，2組為3注均分。

大紅包累計開出126組、剩餘354組，小紅包累計開出185組、剩餘615組。下期（2月17日）持續加開。

相關連結請見︰

「大樂透春節加碼大紅包．小紅包」開獎結果

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

大樂透加碼春節大小紅包開獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法