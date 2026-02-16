為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄巷弄飛車搶項鍊 搶嫌12小時落網

    2026/02/16 19:05 記者蘇福男／高雄報導
    鳳山警方掌握尤嫌行蹤徹夜埋伏，今日上午8點多將他逮捕。（警方提供）

    鳳山警方掌握尤嫌行蹤徹夜埋伏，今日上午8點多將他逮捕。（警方提供）

    有多項搶奪前科的尤姓男子，14日上午涉嫌騎贓車在高雄五甲自強二路巷弄，搶奪楊姓婦人佩戴在脖子上的項鍊，鳳山警方獲報後循線徹夜埋伏，12小時內將尤嫌圍捕到案並移送法辦。

    鳳山警分局昨（15日）晚接獲報案，立即與刑警大隊組成專案小組，報請檢察官指揮偵辦，專案小組擴大調閱監視器後發現，犯嫌為規避警方追緝，採「先偷車、後行搶」的狡猾手段，經深入比對犯案模式，鎖定有多項搶奪前科的尤男（45歲）涉有重嫌。

    警方於前鎮高中捷運站旁尋獲遭竊的犯案機車，並掌握尤嫌行蹤徹夜埋伏，今（16日）上午8點多，警方發現尤嫌再次出沒於五甲肉豆公市場一帶，鳳山分局偵查隊、五甲派出所與刑警大隊隨即出動警力進行線上圍捕，於8點57分在保泰路、福祥街口將尤嫌逮捕歸案。

    警方現場查扣作案衣物及遭搶價值約1萬元項鍊，全案依搶奪、竊盜罪移送高雄地檢署偵辦，因尤嫌居無定所且有反覆犯罪之虞，警方建請檢察官予以聲請羈押。

    警方擴大調閱監視器，發現尤嫌涉有重嫌。（警方提供）

    警方擴大調閱監視器，發現尤嫌涉有重嫌。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播