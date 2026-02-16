高雄巷弄飛車搶項鍊 搶嫌12小時落網

鳳山警方掌握尤嫌行蹤徹夜埋伏，今日上午8點多將他逮捕。（警方提供）

有多項搶奪前科的尤姓男子，14日上午涉嫌騎贓車在高雄五甲自強二路巷弄，搶奪楊姓婦人佩戴在脖子上的項鍊，鳳山警方獲報後循線徹夜埋伏，12小時內將尤嫌圍捕到案並移送法辦。

鳳山警分局昨（15日）晚接獲報案，立即與刑警大隊組成專案小組，報請檢察官指揮偵辦，專案小組擴大調閱監視器後發現，犯嫌為規避警方追緝，採「先偷車、後行搶」的狡猾手段，經深入比對犯案模式，鎖定有多項搶奪前科的尤男（45歲）涉有重嫌。

警方於前鎮高中捷運站旁尋獲遭竊的犯案機車，並掌握尤嫌行蹤徹夜埋伏，今（16日）上午8點多，警方發現尤嫌再次出沒於五甲肉豆公市場一帶，鳳山分局偵查隊、五甲派出所與刑警大隊隨即出動警力進行線上圍捕，於8點57分在保泰路、福祥街口將尤嫌逮捕歸案。

警方現場查扣作案衣物及遭搶價值約1萬元項鍊，全案依搶奪、竊盜罪移送高雄地檢署偵辦，因尤嫌居無定所且有反覆犯罪之虞，警方建請檢察官予以聲請羈押。

警方擴大調閱監視器，發現尤嫌涉有重嫌。（警方提供）

