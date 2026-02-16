被叭一聲路怒！轎車駕駛打騎士 又回頭推倒機車

汽車駕駛疑似不滿李姓機車騎士按喇叭示警，兩度下車理論，甚至揮拳攻擊。（民眾提供）

按喇叭卻被打！台中市大里區昨晚（15日）小年夜發生行車糾紛，轎車駕駛疑似不滿李姓機車騎士按喇叭示警，兩度下車理論，甚至揮拳攻擊，還擋在前方推倒機車。警方獲報到場時，轎車駕駛已離去，將通知涉案人到案說明。

這起行車糾紛昨晚6點多發生在大里區大明路上，監視器畫面顯示，黑色轎車停在外側車道打左側方向燈，42歲李姓男子騎機車停在轎車旁邊，按喇叭示警，這一按惹怒駕駛。

轎車駕駛下車與李男發生口角衝突，朝戴安全帽騎士猛推，甚至出拳攻擊，轎車駕駛一度駛離，不久又停下來擋住機車，下車推倒機車，再次發生衝突，場面火爆。

霧峰警分局員警獲報到場，轎車駕駛已開車離去，留下被害人李男及2名證人，李男說，當時叭了一聲，對方駕駛不爽，下來打他。

警方說，騎士身上並無明顯傷勢，隨後調閱監視器，掌握涉案男子身分，將通知對方到案說明，釐清案情後依法偵辦。

警方呼籲，遇有交通爭執應保持冷靜、理性處理，切勿以暴力解決。對於任何危害生命、身體安全的不法行為，警方必將依法嚴懲，絕不寬貸。

