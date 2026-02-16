被國安局退訓曝光同學、長官身分 台大男判4年半最高院發回更二審

台大化工系畢業的何姓男子，7年前考進國家安全局，受訓時表現欠佳而遭退訓，在PTT曝光同梯受訓同學及長官的職稱、化名與真實身分，判處有期徒刑4年6月，最高法院判發回更二審。（資料照）

台大化工系畢業的何姓男子，7年前考進國家安全局，受訓時表現欠佳而遭退訓，因自認被長官刁難而在PTT曝光同梯受訓同學及長官的職稱、化名與真實身分，觸犯國家情報工作法，一審、二審及更一審均處有期徒刑4年6月。案經上訴至最高法院，最高法院認為全案部分事實及關鍵認定仍有疑義，因此撤銷原判決，發回高等法院進行更二審審理，全案尚未定讞。

何男原為公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員考試錄取者，於受訓過程中因成績不合格遭退訓。退訓後，他於2019年10月於論壇「批踢踢實業坊（PTT）」上發表文章，不僅批評考訓制度，還公開包括國安局訓練中心幹部的本名、化名、職稱等可識別身份的相關資訊，涉嫌將秘密情報機關人員身分曝光。

台北地檢署2021年8月拘提何男到案，他全程行使緘默權，檢察官一度聲押，他則向北院聲請提審反制，試圖阻礙檢方偵查程序，法官最終裁定8萬元交保。

檢方認為，該資訊屬於國家安全局掩護與情報工作需要保密的內容，公開後恐危及情報人員安全，但何男卻2度故意上網揭露，涉犯本刑7年以上的情報工作法重罪，遂依違反「國家情報工作法」洩漏情報資訊罪提起公訴。

一審、二審及更一審法院均認定何男行為已構成違反情報工作相關規定，依2次洩漏情報資訊罪，各判處3年6月徒刑，合併應執行有期徒刑4年6月。更一審審理後認為，一、二審認事用法並無不當，駁回上訴判決。

全案再經上訴，最高法院再審後表示，本案全案事實仍有待釐清，撤銷原判決並發回高等法院更二審。

