    首頁 > 社會

    台南春節防火宣導好好玩 除夕前進廟宇、賣場抽抽樂、桌遊互動

    2026/02/16 17:40 記者楊金城／台南報導
    南市消防局第五大隊歸仁分隊，今天除夕在三井Outlet Park舉辦快閃互動防火宣導。（消防隊提供）

    捨棄傳統設攤宣導防火防災產生的距離感，台南市消防局第三救災救護大隊北門分隊今天（16日）趁著除夕，前進北門南鯤鯓代天府，用找遊客玩遊戲展開「春節防火平安宣導」活動，第五大隊歸仁分隊則在三井Outlet Park舉辦快閃互動，用桌遊來號召。

    北門消防隊員以走動式宣導深入人群，透過趣味抽抽樂與親子互動，讓正確的防災知識落實在每一位信眾心中，確保大家度過一個平安快樂的春節假期，特別是小朋友喜愛的「抽抽樂拿獎品」，讓孩子們在遊戲中也能透過消防員的講解，學習如何識別避難地圖、認識火災預防知識，也教導遊客信眾在廟宇或百貨、車站等公共場所，應先觀察避難逃生圖並記住兩個不同方向的逃生出口。過年期間，廚房用火「人離火熄」。

    第五大隊歸仁分隊則在三井Outlet Park舉辦快閃互動，現場發送限量消防車紙模型桌遊，吸引親子家庭熱情參與，在採買年貨與逛街的歡樂氛圍中，將平安好禮帶回家。

    透過趣味抽抽樂，走動宣導春節防火防災觀念。（北門消防分隊提供）

    台南北門消防隊員以走動式宣導深入人群，透過趣味抽抽樂與親子互動。（消防隊提供）

