不要命！汐止警攔查疑似毒駕 男情急從3樓高跳大坑溪骨折

劉男騎機車左右搖晃，新北汐止警告知攔查，他竟翻越汐止國興橋護欄，跳下大坑溪，警消協力將其救起。（新北市警察局提供）

新北除夕不平靜！今天上午11時左右，劉男（69年次）由於騎乘普通重型機車過程中左右搖晃，被新北市汐止警分局橫科派出所巡邏警網發覺有異，欲上前攔查關心，發現劉嫌身上有毒品氣味，員警多次靠近要求配合停車受檢，不料，劉男為了躲避查緝，直接從汐止與南港區交界處的國興橋翻越護欄一躍而下，自約3層樓高度跳下大坑溪，劉髖骨骨折，警方將劉救起後，送往台北市立忠孝醫院救治。劉男因為毒品唾液快篩拒測開罰18萬、吊銷駕照、吊扣牌照2年。

據初步調查，男子當時是為了躲避警方盤查，疑似因畏懼自己吸毒後騎車被發現，與警方展開你追我逃；結果竟一時情急，竟然從10公尺高、約3層樓高度的國興橋上跳下，摔進橋下大坑溪。警消趕緊將其救出，該男雖意識清醒，但身體多處受傷，雙腳劇烈疼痛，後續送往忠孝醫院急救，警方目前已派員戒護，並等他傷勢較穩定，將進一步調查逃逸原因、並且依法送辦。

汐止警分局指出，汐止分局橫科派出所員警於執行巡邏勤務時，發現騎乘普通重機的劉嫌行駛途中左右搖晃，為避免發生意外，上前攔查關心。在攔查過程中，員警發現劉嫌身上飄出疑似毒品氣味，遂詢問劉男是否於駕車前施用毒品，並告知施用毒品後駕車的法律，及詢問是否接受毒品快篩及拒測權利。

但劉嫌多次不配合且持續抗拒員警執法，員警多次警告要求配合後，仍往國興橋護欄靠近，並翻越護欄跳下，致其髖骨骨折，由本分局員警通知消防同仁到場協助救護，並送往南港忠孝醫院救治；全案後續將由醫院採尿確認劉男是否係毒駕後，依刑法公共危險及妨害公務，移請士林地檢署偵辦。

劉男雖意識清醒，但身體多處受傷，雙腳劇烈疼痛，後續送往忠孝醫院急救。（新北市警察局提供）

