結縭50多年！人夫豪砸千萬贈名車股票 元配怒告酒店女公關求償百萬

新北市歐陽姓婦人與呂姓丈夫結縭50多年，去年意外發現丈夫出軌馬姓酒店公關長達2年，甚至挪用夫妻共同財產，豪送名車、現金及價值千萬元股票，憤而向馬女提告求償100萬元。馬女則辯稱配偶權並非法律明文保護的權利，主張自己並無不法侵害行為；新北地方法院審理後，判決應賠償20萬元。全案可再上訴。

判決指出，歐陽婦人與呂男結婚逾半世紀，家庭生活原屬和睦。直至去年4月間，她意外得知丈夫自2023年起，即與擔任酒店公關的馬女發展婚外情。

歐陽婦人主張，馬女明知呂男有配偶，仍多次與其發生性行為，並疑以「錢為前提才願繼續交往」為由，讓呂男在短時間內密集豪擲鉅款，包括現金匯款高達1020萬元，花費250萬7000元供馬女買下賓士汽車。

此外，丈夫還曾交付馬女現金240萬元，甚至移轉原登記在女兒名下、價值約1000萬元的台泥循環能源公司股票。

馬女辯稱，歐陽婦人所主張的「配偶權」並非法律明文保護的權利，認為自己並無侵害任何不法權利，請求法院駁回起訴，並表示索賠100萬元金額過高。

法院審理後認為，指婚姻是以夫妻共同生活為目的，雙方負有誠實義務，雖大法官曾對通姦罪釋憲，但並不代表破壞婚姻的行為免除民事責任。

法院指出，馬女與呂男之間存有逾越普通朋友的社交行為，已破壞歐陽婦人原本婚姻生活的圓滿，情節重大，已侵害基於配偶關係的身分法益，審酌雙方經濟、學歷等情狀，判決須賠償20萬元精神慰撫金。全案可再上訴。

